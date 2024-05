Ezzel a fejlesztéssel csapna oda a Ferrari a Red Bullnak a Forma-1-ben (Videó)

A Ferrari autójának oldaldobozán idei első változatán a légbeömlő alsó fele nyúlt ki, most azonban a Red Bull megoldásához haosnlóan a felső szegélyt is meghosszabbították. A különbség, hogy míg a Red Bull a lehető legjobban összezsugorította a nyílást, a Ferrarinál ez nagyobb lett. Eközben függőleges légbeömlő a váz mellett egy nagy nyílásban olvad egybe a fenti fő elemmel, csakúgy, mint a Alpine-nál és a Mercedesnél.

Ez azt eredményezi, hogy a glória hátsó lábánál eltűnik a függőleges légbeömlő kivezetése és megváltozik az itteni szárnyacska alakja, egy, a kobrák nyakára hasonlító alakú lemez uralja ezt a területet.

Emellett meghosszabbították a visszapillantó tükrök kifelé vezető szárát is, hogy a légáramlatokat az oldaldoboz felső felülete felé tereljék. Az oldaldoboz alakja is megváltozott egyébként, hasa alatt jóval nagyobb hely van, így a Ferrari tervezői az oldalát és csípővonalát is átmunkálhatták, hogy jobban működjön együtt a padlólemez alatta lévő szakaszával.