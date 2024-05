12 éve még belépőért könyörgött, most Bajnokok Ligája döntőbe lőtte a Real Madridot – Ki az a Joselu?

Jókor jó helyen

Egy ideig úgy tűnt, hogy egy csereember lesz a hős a Bernabeuban – csak őt nem éltette volna a hazai publikum. A hírek szerint éppen a Real Madridhoz tartó Alphonso Davies szép, jobb lábas csavarásával sokáig továbbjutásra állt a Bayern München, ám egy hiba megváltoztatott mindent. Az addig remeklő Manuel Neuer kiejtett egy pont középre érkező, nem túl erős Vinícius-lövést, s a lesipuskás Joselu lecsapott, és kiegyenlített a 88. percben. A 90+1.-ben pedig 5 méterről mattolta a bajorokat a rutinos támadó.

A 34 éves Joselu a 81. percben lépett pályára, mert égett a ház, két góljával pedig a Real Madrid hőse lett: a Bajnokok Ligája döntőjébe lőtte a rekordgyőztest.

2022-ben Rodrygótól láttunk hasonlót szintén Real-mezben. A brazil a 90. és a 90+1- percben talált be a Manchester City elleni elődöntő visszavágóján, amelyet hosszabbítás után meg is nyertek a királyiak... De visszatérve Joselura, a szezonban ugyan a 10. meccsén lépett pályára a legrangosabb európai kupasorozatban, ám ha leszámítjuk az Union Berlin ellen végigjátszott két csoportmeccset, nyolc találkozón összesen egy meccsnyit (88 percet) töltött a pályán. Innen nézve és onnan, hogy először játszik a BL-ben, még inkább világraszóló az eredményessége: 5 gól!

Rögös úton

José Luis Mato Sanmartín Németországban, Stuttgartban született, német-spanyol kettős állampolgár. 2023-ban, két nappal a 33. születésnapja előtt bemutatkozott a spanyol válogatottban, Debütáló fellépésén kettőt vágott a norvégoknak. Immár az Európa-bajnokságra készülhet, miután 10 meccsen ott is összehozott 5 gólt. Hosszú utat tett meg idáig a támadó, aki a Celta Vigóban kezdte felnőttkarrierjét, megfordult a Hoffenheimben, a Hannoverben, a Stoke City-ben, a Newcastle-ben, az Alavesben, a Deportivo La Corunában, s az Espanyolban is.

Számtalan alkalommal kölcsönadták, játszott a másodosztályban is, az Espanyol ingyen szerezte meg, majd adta kölcsön félmillió euróért tavaly nyáron a csatárhiánnyal küzdő Real Madridnak.

Joselu nagy hasznára van Carlo Ancelotti csapatának, összesen 16 gólt tett a közösbe. Korábbi állomáshelyein sem tétlenkedett, közelít a 200. Lia Liga-meccséhez (197/67), a német Bundesligában (79/22) és az angol Premier League-ben (68/10) is letette a névjegyét. De igazán kitűnnie csak most sikerült.

„Jegyet vennék!”

Mint fentebb írtuk, Joselu 33 évesen, a 2023/2024-es szezonban mutatkozott be a Bajnokok Ligájában. Fabrizio Romano és az Internet jóvoltából most az is kiderült: régóta vágyott ide. Nyilván játszani is szeretett volna, de arra gyakorlatilag esélye sem volt a korábbi csapataival, sokkal inkább szurkolni akart vagy legalább érezni a lelátói hangulatot. 2012-ben éppen a Real Madrid BL-meccsére próbált jegyet szerezni, hogy élőben láthassa a csapatot. Még két éve is szurkolóként volt ott a párizsi döntőn a madridiak mezében feszítve. Most a pályán alkotva ugrasztotta talpra a nagyérdeműt, s alanyi jogon, csapattagként lesz ott a döntőn, amelyet június elsején rendeznek a londoni Wembley Stadionban. Ezúttal nem kell jegyekért kuncsorognia, legfeljebb a klubirodán jeleznie: hányat kér a családtagjainak, barátainak.