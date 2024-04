Új tulajdonosa lehet a Budapest Honvédnak

Nyitókép: Honvéd FC

Tavaly esett ki az NB I-ből a Bp. Honvéd, de a labdarúgócsapat vergődése már korábban elkezdődött, s ez folytatódott a másodosztályban is. Az idén nem volt esélyük a kispestieknek a feljutásra, s az már eldőlt, hogy a következő idényt is az NB II-ben kezdik. A Nemzeti Sport már a hónap elején megírta, hogy tárgyalások folynak a Honvéd eladásáról, s állítólag pénteken az elvi megállapodás is megszületett a vevőjelölttel. A klub jelenlegi tulajdonosa ezt megerősítette a lapnak.

Bozó Zoltán először április 3-án nyilatkozott arról a Nemzeti Sportnak, hogy magyar és külföldi befektetővel is tárgyal a klub eladásáról. Neveket nem említett, de már akkor úgy értesült az újság, hogy a korábban tíz évig a DVTK működtetésében is szerepet vállaló Leisztinger Tamás lehet a magyar érdeklődő. Azóta állítólag a magyar befektetőjelölt részéről a klub átvilágítása is megtörtént. Azt azonban akkor még nem lehetett látni, mikorra születhet meg a végleges egyezség a felek között a tulajdonosváltásról. Nos, úgy tűnik, pénteken ez a megállapodás megtörtént a felek között.

„Igen, meg tudom erősíteni, hogy előrelépés történt a tárgyalásokban és megszületett az elvi megállapodás.

A részletek tisztázására, a szerződés aláírására néhány héten belül kerülhet sor” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Bozó Zoltán, a Budapest Honvéd jelenlegi tulajdonosa.

Mindez azt jelenti, hogy a Honvéd a 2024–2025-ös idényt már új tulajdonossal kezdheti meg. Bozó Zoltán nevet továbbra sem említett, ám úgy tudni, hogy Leisztinger Tamás cégcsoportja vásárolja meg a patinás klubot.