Kispesti edzőkereső: Marco Rossit visszasírják, Feczkóból nem kérnek a drukkerek

Ezen nem is lehetett különösebben csodálkozni, hiszen Marco Rossi egykori segítőjének irányításával a XIX. kerületi csapat igencsak halovány teljesítményt nyújtott: két győzelem mellett három döntetlen és hat vereség a mérleg;

mindez csupán arra volt elég, hogy Puskás Ferenc, Bozsik József, Tichy Lajos és Détári Lajos korábbi klubja az őszi sereghajtó legyen – az NB II-ben...

A hírek szerint az a Feczkó Tamás lehet Laczkó utódja, aki legutóbb Kisvárdán tevékenykedett (2023 novemberében, menet közben vette át a szabolcsi együttes irányítását, de nem tudta megmenteni az együttest a kieséstől, majd az NB II-ben két forduló után távozott). Korábban dolgozott többek között (történelmi sikert elérve, hiszen az NB I-ig kormányozta a csapatot) Balmazújvárosban, az MTK-nál és Diósgyőrben is, ahol a Budapest Honvéd jelenlegi tulajdonosa, Leisztinger Tamás és sportigazgatója, Fórizs Sándor is a főnöke volt.

Egyelőre nem történt meg a hivatalos kinevezés (kispesti forrásokból úgy értesültünk, hogy erre még 2024-ben sor kerül), ám a Budapest Honvéd közösségi oldalán a szurkolók természetesen nem hagyták szó nélkül a történteket.

Ami érdekesség:

amennyire elégedettek a drukkerek a korábbi vezetőedző leváltásával, annyira egyöntetű az a vélemény is, miszerint egyáltalán nem Feczkó Tamás az ideális jelölt a Budapest Honvéd kispadjára – sőt egyesek a klub korábbi szakvezetőjét, Marco Rossi szövetségi kapitányt sírják vissza.

Feczkó Tamás Diósgyőrben már együtt dolgozott Leisztinger Tamás tulajdonossal – a kispesti drukkerek egyelőre nem benne látják a megváltót... Fotó: dvtk.eu

A leginkább szalonképes hozzászólásokból válogattunk, eredeti formájukban:

„Jó hír, de ez csak akkor érne valamit ha Fórizs és Nagy László is követné őt. Az előző 9 edzőcsere is megmutatta, hogy amíg nincsen mögötte rendszerszintű változás addig hiába tartja más az edzést. Sajnos a következő edzőnek is a Fórizs diktál és a Nagy Lacival közösen rakják az edző keze alá a csapatot. Amíg ez a felállás, max a bentmaradás lehet a cél.”