Pont egy Vámos Mártonnal volt jobb az Olimpiakosz – véget ért a Fradi óriási veretlenségi sorozata

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A Ferencváros és az Olimpiakosz csapatai a labdarúgók EKL-mérkőzését követően a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában is összecsaptak, és sajnos ahogy a focistáknál, úgy a pólósoknál is a magyar csapat maradt alul a versenyben. Még a kétgólos különbség is megegyezik, hiszen míg a labdarúgók meccseit összesítésben 2-0-ra nyerte a görög klub, a kedd délután rendezett vízilabdameccs végeredménye 10-8 lett.

Ez a két gól pedig pont annyi, amennyit az Olimpiakosz és a magyar vízilabda-válogatott klasszisa, Vámos Márton dobott a meccsen, azaz mondhatjuk, hogy egy magyarral verték meg a Fradit.

Ez a vereség pedig amellett, hogy véget vetett a Ferencváros európában egyedülálló sorozatának (magyar együttes az idényben mostanáig Európában egyedüliként minden eddigi meccsét megnyerte, a 34. találkozón szenvedte el első vereségét), azt is jelenti, hogy a magyar csapat így még nem biztosította be a helyét a vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében.

A két fél eleinte remekül védekezett, az első nyolc percben csupán egy-egy gól esett mindkét oldalon. A második negyedben aztán rákapcsoltak a hazaiak, és megléptek, a szünetben 5–2-re vezettek. A harmadik szakasz elején újított az FTC, felzárkózott 5–4-re, ám az Olympiakosz ismét magára talált és háromra növelte előnyét a záró felvonásra.

A hazaiak ekkor is biztosan őrizték előnyüket, így pontszámban beérték az FTC-t, amely egy esetleges sikerrel már most bekerült volna a Final Fourba. A görög csapatot erősítő Vámos Márton – aki korábban éppen az FTC-ben szerepelt – kétszer volt eredményes.

A csoportból az első két helyezett jut a négyes döntőbe, amelyet június 5. és 7. között rendeznek Máltán.

VÍZILABDA

LEN BAJNOKOK LIGÁJA, NEGYEDDÖNTŐS KÖR

4. FORDULÓ

Olympiakosz (görög)–FTC-Telekom Waterpolo 10–8 (1–1, 4–1, 3–3, 2–3)

A magyar csapat gólszerzői: Mandic 2, Jansik, Varga D., Pohl, Argiropulosz, Di Somma, Fekete 1-1

(Mandiner/MTI)