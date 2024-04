Csúcsfoci magyarokkal: Szoboszlai Dominik megadja a módját, 15 milliós aranyórája is van

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Úri körökben úgy tartják, egy férfi igazi ékszerei nem a nyakában vagy a kezén lógó smukkok, vagyis az aranytárgyak, hanem az órája. A gentlemanek között az elegancia egyik meghatározó kelléke a szép időmérő a karon vagy a mellényzsebben. A luxust persze mindenki szereti, de nem mindenkinek jelenti ugyanazt.

Sportos elegancia

A jól kereső magyar sportolók körében is az öltözék közkedvelt tartozéka a drága óra. A Csukló Szpotting szokta közhírré tenni időnként, hogy a magyar futball-válogatott tagjai milyen karórát hordanak. Gazdag Dániel és Kerkez Milos például egy Patek Philippe Aquanaut társaságában ünnepelte, hogy a nemzeti csapat pótselejtező nélkül, egyenesen a csoportból jutott ki a 2024-es németországi Európa-bajnokságra. A friss bajnok, a Ferencváros labdarúgó-csapatának vezetőedzője, Dejan Sztankovics több meccsen is ugyanabban az órában dolgozott, egy Gerald Genta által tervezett Bulgari Octo Bi-Retrogradeben.

Szoboszlai Dominik már rég megengedheti magának, hogy a világ legjobb és legdrágább termékeit használja, legyen szó divatról, autóról, ékszerről, óráról vagy más luxuscikkről. Az angol Liverpool középpályása és a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is a Rolexre esküszik. Szoboszlainak több ilyen svájci órája van, de a közelmúltban egy újabb darabot lehetett látni a karján.

Szoboszlai Dominik (balra) és Marco Rossi szövetségi kapitány is a Rolexre esküszik, ha óráról van szó

Fotó: Csukló Szpotting

Szoboszlaié rózsaszín aranyból készült

A világ luxusóráiban járatos Óramagazin szakértője, Ress Imre lapunknak elárulta: szerinte az idei válogatott meccseken Rossi kezén látott időmérő a Rolex Cosmograph Daytona modell lehetett, amelyben a svájci cég saját gyártású Calibre 4131-es automata felhúzású manufaktúra szerkezete dolgozik. Ez a 40 mm átmérőjű, rozsdamentes acélból készült mestermű +/- 2 mp/nap pontossággal működik. Mint megtudtuk, a Rolex az óraipar egészétől eltérően nem a 316L ötvözetet használja, hanem a 904L-t. Ez az ötvözet valamivel jobban ellenáll a korróziónak, de kicsivel puhább. Az árupiactól függően két-háromszor drágább is, mint a 316L-es. Az utóbbi években néhány másik márka is el kezdte használni a 904L ötvözetet, amelyek jóval lentebb pozicionáltak, mint a Rolex. Marco Rossi órája 10 bar, vagyis 100 méterig nyomásálló a vízben. A szövetségi kapitány Rolexének a listaára 16 500 euró, vagyis körülbelül 6,48 millió forint újonnan.

Néhány fokkal magasabb kategóriába tartozik Szoboszlai zöld számlapos Rolex Cosmograph Daytonája. A válogatott csapatkapitányának többféle Rolexe is van, az idei Eb-selejtezők után a kezén látható modell 40 mm átmérőjű, s 18 karátos rózsaaranyból készült. Ezt a Daytonát a 2016-ban mutatták be a nemzetközi óra-, ékszer- és drágakőipari globális szakkiállításon, a Baselworldön, és nem része az aktuális kollekciónak. A 4130-as automata felhúzású manufaktúra szerkezet +/- 2 mp/nap pontosságú. Akárcsak Rossié, ez is kibír 10 bar nyomást, s 100 méterig vízálló. Az eredeti listaára 38 ezer euró, majdnem 15 millió forint volt, de már nem kapható. Az óraszakértő szerint a jelenlegi másodpiaci ára 68 és 100 ezer euró (26,6-39,3 millió Ft) között mozog. Árveréséken a Covid előtt és közvetlenül utána ennél lényegesen magasabb árakon forgott, nem ritkán elérve a 300 ezer svájci frankos (120,6 millió Ft) leütési árat.

Nem veheti meg bárki

„Mindkét óra esetében elmondhatjuk, hogy az utcáról beesve egy Rolex-boltba, normál halandó ilyet nem vásárolhat, nem kaphatja meg.

Két módon juthatunk ehhez az órához, vagy ismert, híres embernek kell lennünk, vagy több Rolexet kellett vennünk korábban. Tetszik vagy sem, egyszerűen ez a márka politikája. Amúgy a luxuscikkek világában ez nem egyedi, több cég is él ezzel a poliszivel. Amúgy másodkézből, ha jó állapotban van az óra, akkor lényegesen magasabb áron juthatunk hozzá. Tehát jó befektetés” – mondta a mandinernek Ress Imre, aki szerint abszolút biztos választás bármelyik Rolex Cosmograph Daytona. A szakértő azért megjegyezte, bármennyire is kiváló minőség ez a típus, mégiscsak tömegtermék, Rossiéké normál modellek, s nem a legújabbak, ráadásul nem ezek a legkülönlegesebb Daytonák.

Egyébként a Rolex a világ legnagyobb luxusóra-gyártója. Talán kevesen tudták, 1,2 millió órát készít évente, s mindegyik remek darab, egyszerűen lehetetlen rosszul választani. Nem véletlen, hogy Szoboszlaiék is emellett döntöttek.