Az új sztáredző elárulta, miért nem megy Liverpoolba

Nyitókép: Hesham Elsherif/NurPhoto

Az egy ideje köztudott, hogy Xabi Alonso nem lesz a Liverpool, így Szoboszlai Dominik vezetőedzője a nyártól, nem veszi át Jürgen Klopp nyáron megüresedő helyét. Azt már több mint másfél hete maga az érintett jelentette be, hogy a 2024-25-ös idényben is a Bayer Leverkusen szakmai munkájáért felel majd. A baszk edző most a TNT Sportnak azt is elárulta, miért döntött így.

„Számos oka van a maradásomnak Leverkusenben. Egy év alatt nagyszerű csapatot építettünk, amelynek a legfőbb ereje a csapategységben, a jó hangulatban, a kiváló kohézióban keresendő. Ezeken felül is akadnak még egyéb okok, leginkább a játékosaim, akik nagyszerű szezont futottak és a tervünk az, hogy ezt a magot együtt tartva jövőre még jobbak leszünk, még nagyobb célokért harcolunk. Magaménak érzem a sikereket én is, és

azt súgta minden porcikám, hogy nem most van itt az ideje a távozásomnak, nekem itt van még dolgom Leverkusenben. Ez az oka, hogy így döntöttem.

Nem titok, hívtak több helyre is, de szerintem most a legjobb helyen vagyok” – véli Xabi Alonso, aki azért azt is hozzátette, tudja, nem legyőzhetetlenek, s egyszer az ő veretlenségi sorozatuk is megszakad.

Szinte biztos, hogy a Bayer megnyeri a Bundesligát, de az sem kizárt, hogy az Európa-ligát is. A piros-feketék csütörtökön az angol West Ham United ellen játszanak az Európa-liga negyeddöntőjében. A céljuk a továbbjutás, még ha tudják is, ez nem lesz könnyű, de a világbajnok volt futballista bízik a csapatában.

„Igyekszünk minél tovább húzni remek sorozatunkat. Az biztos, hogy van tartásunk, és nehéz, szorult helyzetekből is képesek voltunk mérkőzéseket megfordítani, megnyerni. Ha a fejek rendben vannak, akkor mindenki elhiszi, hogy az utolsó utáni percekben is lehet gólt szerezni. A focink, a stílusunk, a szabályaink kimondják, hogy nehéz helyzetekben sem lövöldözzük hosszan előre a labdákat, nem váltunk, csak azért, mert nem állunk jól” – fedte fel csapata titkát az edző.