Az Atalanta lehet a Liverpool új Barcelonája?

Nem is olyan rég, öt évvel ezelőtt, 2019 tavaszán a Bajnokok Ligája történetének egyik legváratlanabb fordítását produkálva, a Liverpool háromgólos barcelonai vereség után jutott döntőbe az elitsorozatban. Jürgen Klopp legénysége egy fantasztikus visszavágón 4–0-ra győzte le katalán ellenfelét az Anfield Roadon. Most valami hasonló bravúrt kellene bemutatnia a Poolnak az Atalanta ellen, csak épp ezúttal idegenben.

Mint köztudott, a múlt héten az angolok hazai pályán 3–0-ra kikaptak az olaszoktól hazai pályán az Európa-liga negyeddöntőjében. Klopp a bergamóiak ellen új középpályás sorral kísérletezett, aminek csúfos kudarc lett a vége, és nagyon nehéz helyzetbe kerültek a Vörösök. A középpályán az argentin Mac Allister és a japán Endo mellett ezúttal Jones és Elliott kezdett. Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik hosszú kihagyás után ismét a kispadon ült.

Az új felállás nagyon nem működött, és sajnos a magyar válogatott csapatkapitányának sem ment a játék,

miután beállt a szünetben. A harmadik vendéggól például az ő eladott labdájából született.

Aki látta a meccset, egy percig sem vitatja, hogy az olasz együttes rászolgált a győzelemre. Azt az estét a liverpooliak szeretnék gyorsan elfelejteni, de nem lehet, nem szabad, már csak amiatt sem, mert ott van még a csütörtöki visszavágó, ugyanakkor tanulni is kell az első meccsen elkövetett hibákból, amiket most Kloppnak kellene kijavítania.

„Amikor elveszítesz egy mérkőzést, mindenki megkérdőjelezi a változtatásaid, ez érthető. De, ha visszatekerhetném az időt, én akkor is ugyanígy döntenék,

mert rotálnunk kell, ha az idény hátralévő részében is jól akarunk teljesíteni. Tudom, az én felelősségem a vereség, de a döntéseimen nem változtatnék. Most Bergamóban mindenképp sokkal jobb játékkal kell előrukkolnunk, ha még labdába akarunk rúgni az Európa-ligában. Erre a meccsre is összeállt már a fejemben a taktikám, meglátjuk, mennyire válik be” – jelentette ki Klopp. Az biztos, most már nem a Liverpool a párharc esélyese, de a német edző már bizonyította, háromgólos hátrányból is képes felállni a csapatával.