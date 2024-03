Válogatott formában Marco Rossi Olaszországba visszavágyó játékosa (VIDEÓ)

A meccs embere

Két gól és egy gólpassz – megtette a magáét a Kisvárda 3-1-es legyőzése során a Kecskemét támadó középpályása, Horváth Krisztofer. A 22 éves focista előbb értékesített egy büntetőt, a vendégek egyenlítése után egyéni akció végén parádésan lőtt éles szögből látványosan a kapuba, majd a második félidőben remekül szolgálta ki a remek bombát megeresztő Banó-Szabó Bencét. (Az alábbi videóban láthatják is a megmozdulásait.) Mezőnyben is nagy kedvvel, magabiztosan, szemre is tetszetősen játszott. 22 NB I-es találkozón már 10 találatnál és 7 asszisztnál tart.

A kapitány figyeli

Marco Rossi szövetségi kapitány korábban felfigyelt Horváth tehetségére, kétszer már pályára is küldte a nemzeti csapatban: a csehek ellen 18-, a montenegróiakkal szembeni győztes (3-1) hazai Európa-bajnoki selejtezőn 26 percet tölthetett a pályán. A szakember éppen a napokban beszélt arról, hogy egyre érettebbnek látja a játékát, s lassan kinövi a magyar élvonalat.

„Ő egy tehetség, átlagon felüli technikai adottságokkal rendelkezik. Amióta úgy döntött, hogy visszatér Magyarországra, hogy folyamatosan játszhasson, egyre többet fejlődik. Nem túl fiatal, de fiatal igen: van még hova fejlődnie, jó úton halad.

Úgy látom, hogy készen áll arra, hogy egy lépést tegyen előre, mind a bajnokságban, ahol játszik, mind a klub presztízsét tekintve”

– nyilatkozta a Sport Itáliának az 59 esztendős olasz-magyar szakember.