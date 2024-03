Marco Rossi kemény üzenetet küldött, és elmondta, miért nem agyal az Európa-bajnokságon

„A jelek szerint nem.

Dárdai Márton lehet az egyetlen újonc, róla egy ideje tudjuk, a magyar válogatott mellett tette le a voksát, örömmel jön közénk. Kíváncsiak vagyunk rá, szeretnénk látni, mire képes a magyar csapat mezében.

Kétségtelenül sokoldalú játékos, több poszton bevethető, de az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk, és egyértelművé vált számomra, a hátvédsor közepén érzi a legjobban magát, ott mozog a legotthonosabban. Aztán előfordulhat olyan szituáció, amikor a középpályán kell vele számolnom, de nálam alapvetően belső védő lesz” – mondta Rossi a Nemzeti Sportnak. A belga másodosztályban remeklő szélsőről, Vancsa Zalánról is beszélt.

„Jó formában van. Tisztában vagyunk a képességeivel, két éve nyáron már bemutatkozott a válogatottban Olaszország ellen, ebből a szempontból ő nem lenne újonc. Az U21-es válogatott alapembere, képben vagyunk vele kapcsolatban, ismerjük. Nem csupán jó játékos, nagyszerű srác is, a jövőben az ő meghívására látok esélyt.”

Él a bizalom

Marco Rossi külön kitért a védő Szalai Attila helyzetére, aki a Hoffenheim után a Freiburgban sem játszik. A szövetségi kapitány ugyanakkor kiemelte a ballábas játékos válogatottbeli rutinját.

„Valóban gond, hogy Szalai Attila továbbra sem játszik a Freiburgban. Amilyen sok mérkőzés volt a lábában a törökországi időszakában, olyan kevés van most a Bundesligában. De

jó helyen van, topjátékosokkal tréningezhet együtt, sokszor ez is többet ér, mintha valaki alacsonyabb színvonalú bajnokságban futballozna.

Ballábas belső védőként itt lesz Dárdai Márton vagy éppen Szalai Gábor is, de kettőjüknek együtt sincs még egyetlen válogatott mérkőzés sem a lábukban, míg Szalai Attilának már több mint negyven. És azt is figyelembe kell vennem, hogy amikor számítottam rá, többnyire jó teljesítményt nyújtott. Jelen állás szerint itt a helye közöttünk.”

Üzenet Telkiből

Marco Rossi arról is kérdezték, lesz-e külföldi edzőtábor az Európa-bajnokság előtt. A szövetségi kapitány erre nem lát esélyt, mert az összetartás előtt pihenniük is kell a labdarúgóknak a klubszezon végén. Május 27-én kezdődik a felkészülés Telkiben, ahol jelenleg is a munkára koncentrál.

„Hogy őszinte legyek, megpróbálok a napi munkámra összpontosítani. Van teendő, minél szorosabb kapcsolatot ápolni a kerettagokkal, a távolból is motiválni őket, apró célokat kitűzni eléjük, érdeklődni a formájukról, miként érzik magukat a bőrükben. Figyeljük a futballistákat, tanulmányozzuk az új lehetőségeket, és

természetes az is, hogy az Európa-bajnokság közeledtével emelkedik az adrenalinszint. De ha száz nappal az Eb előtt már azon agyalnék, mi lesz a Svájc elleni nyitó meccsünkön, a találkozó időpontjára teljesen besokallnék”

– fogalmazott a sportnapilapnak Marco Rossi, aki – mint alább láthatják – a közösségi oldalán is üzent.