Marco Rossi elárulta, ki lesz az egyetlen újonc a válogatottnál

Száz nappal a németországi kontinenstorna előtt hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportnak Marco Rossi, amelyben több mindenről beszélt a válogatottal kapcsolatban. Mint köztudott, az Eb előtt négy edzőmérkőzést játszik a csapat. Az A-válogatott március 22-én Törökország, március 26-án pedig Koszovó ellen játszik felkészülési meccset a Puskás Arénában. Ezekre a találkozókra egy újoncot akar meghívni a kapitány. A kiválasztott Dárdai Márton, a német másodosztályban szereplő Hertha BSC futballistája.

„Dárdai Márton lehet az egyetlen újonc, róla egy ideje tudjuk, a magyar válogatott mellett tette le a voksát, örömmel jön közénk. Kíváncsiak vagyunk rá, szeretnénk látni, mire képes a magyar csapat mezében.

Az egyedüli gond, hogy az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódott, de ha minden jól megy, az összetartás kezdetéig már rendben lesz. Meglátjuk, milyen állapotba kerül március második felére. Belső védőként számolok vele. Kétségtelenül sokoldalú játékos, több poszton bevethető, de az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk, és egyértelművé vált számomra, a hátvédsor közepén érzi a legjobban magát, ott mozog a legotthonosabban. Aztán előfordulhat olyan szituáció, amikor a középpályán kell vele számolnom, de nálam alapvetően belső védő lesz” – árulta el Rossi.

Dárdai Márton (jobbra), a Hertha BSC és Dani Olmo, az RB Leipzig játékosa a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 2023. április 8-i mérkőzésén a berlini Olimpiai Stadionban - Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

A mester arról is beszélt Telkiben a sportnapilapnak, hogy mennyit töri a fejét a svájciak elleni Eb-nyitányon. Mint köztudott, a németországi tornán az alpesi ország válogatottja mellett Németországgal és Skóciával vannak egy csoportban Szoboszlai Dominikék.

A szövetségi kapitány az olasz Sport Italiának is interjút adott a napokban. A szövetségi kapitány szerint a jelenleg az olasz másodosztályban futballozó Balogh Botond és Nagy Ádám is jó esélyekkel küzd azért, hogy ott legyen a nyári Eb-n a magyar válogatottban. A legifjabb magyar tehetségek egyike, a mindössze 21 éves Balogh Botond, aki tavaly novemberben Montenegró ellen debütált a válogatottban, élete első Európa-bajnokságán szerepelhetne, és erre minden esélye meg is van, hiszen rendszeresen játszik a Serie B tabelláját vezető Parmában, és az utóbbi időben beverekedte magát a kezdőcsapatba is.

„Úgy látom, hogy különösen tavaly ősz óta fejlődik, az egész csapattal együtt. Volt egy időszaka, amikor kevesebbet játszott, de aztán egyre több játékpercet kapott, és most már következetesen pályán van. Jól teljesít, tehetséges, a jövő játékosa, és sokat fejlődhet, főleg, ha nemzetközi szinten is képes lesz felvenni a versenyt az egyre erősebb ellenfelekkel. Ha így folytatja, biztosan benne van a terveimben az Európa-bajnokságra” – mondta az ifjú hátvédről Rossi.

