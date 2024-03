Szalai Attila: „A szünetben kaptunk egy komoly fejmosást!”

„Nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy szerettük volna, de a szünetben sikerült rendeznünk a sorokat és a második félidőben már javuló teljesítményt nyújtottunk. Örülök, hogy kapott gól nélkül tudtuk lehozni a mérkőzést és nyertünk. Tudtuk, hogy minőségi labdarúgók alkotják a koszovói együttest, neves csapatokban játszanak, egyénileg jó kvalitású játékosok. Az első félidőben hiányzott belőlünk az agresszivitás, ellenfelünk meg jól kezdett, sokszor átjátszottak minket a vendégek, de a végén mindig ott volt egy magyar blokk. Ez is azt mutatja, hogy egységes a csapatunk” – erősítette meg a nemzeti együttes védelmének egyik oszlopa, aki a szünetben elhangzott öltözői eligazításra is kitért:

Nem volt boldog a mester, a szünetben kaptunk egy komoly fejmosást, de ennek meg is lett az eredménye.

Változtattunk a letámadásunkon, feljebb toltuk a védekezést, így a csatáraink is szabadabban mozoghattak elöl. Nagyon boldog vagyok, hogy ismét megkaptam a bizalmat a kapitánytól, jól ment a játék, és még nyertünk is. Mindig hatalmas megtiszteltetés a válogatottban pályára lépni. Sajnos a klubomban jelenleg nehezebb időszakban vagyok, kevesebbet játszom, de mentálisan mindig is erősnek tartottam magam. Igyekszem ebből is a legjobbat kihozni, minden nap azért dolgozom, hogy készen álljak” – tette hozzá a védő.

Nagy célok előtt

Szalai Attila végezetül a válogatott másfél éves veretlen szériájáról is ejtett pár szót az újságírók gyűrűjében.

„Elég jól néz ki ez a 14 meccses veretlenségi sorozat, nagy céljaink vannak csapatként, és azért dolgozunk, hogy ilyen egységesen tudjunk haladni a továbbiakban is. Nagy céljaink vannak, szeretnénk ezt a sorozatot tovább folytatni, és megőrizni, amíg lehet!” – fogalmazott a 26 éves játékos.

Mint ismert, a Marco Rossi vezette magyar labdarúgó-válogatott idei második felkészülési mérkőzését is megnyerte, a pénteki törökverés után kedden este Koszovó legjobbjait győzték le Szoboszlaiék a Puskás Arénában. A kétszer kilencven perc alatt nem kaptunk gólt, amely azért is nagy fegyvertény, mert a hátsó alakzatban az RB Leipzig csapatkapitánya, Willi Orbán elővigyázatosságból mindkét találkozót kihagyta, Szalai Attila német klubjában meccshiánnyal küzd, régen töltött ennyi időt a pályán, a 22 éves Dárdai Márton pedig most debütált címeres mezben.