Sima ügy vagy sem? Bemutatjuk a koszovói válogatottat

Nem pofozógépek

Ha sok minden nem jut eszükbe a koszovói foci kapcsán, nem az Önök hibája. Egyrészt mindössze szűk nyolc éve, 2016 őszén játszotta első tétmérkőzését. Másrészt különösen meghökkentő eredményeket nem produkált a kevesebb mint kétmillió lakosú, vitatott jogállású balkáni mini állam válogatottja. Kezdésként a horvátok rájuk mérték eddigi történetük legnagyobb verését (6-0), ám szép fokozatosan lépkednek előre, a Nemzetek Ligájában a C divízióba is feljutottak, és egyáltalán nem verik bucira őket. Az Európa-bajnoki selejtezőkön ugyan csak az ötödikek lettek Andorra előtt, Fehéroroszország, Izrael, Svájc és Románia mögött, de

leendő csoportellenfelünk, Svájc egyszer sem tudta őket legyőzni (2-2, 1-1), Izraelt oda-vissza legyőzték (2-0, 1-0) és a románoktól is csentek pontot (0-0).

Ugyanakkor Andorrával hazai pályán meggyűlt a bajuk (1-1). A koszovóiak –Szoboszlaiékhoz hasonlóan – 1-0-s győzelemmel indították az esztendőt, Örményországban nyertek Milot Rashica góljával.

Kelendő játékosok

A koszovói csapat keretének 80 százaléka külföldön keresi a kenyerét. Lirim Kastrati nemrég még az Újpestet erősítette, győztes gólt is szerzett a 2021-es kupadöntőben.

Törökország, Lengyelország és Ausztria is kedvelt célpontjuk, de topligákban is szerepelnek labdarúgóik Angliában, Németországban és Franciaországban.

Az egyik legismertebb az olasz Napoli belső védője, Amir Rrahmani. A 30 éves játékos játékjogának értékét 20 millió euróra (8 milliárd forintra) becsüli a Transfermarkt. Őt követi a francia Lille szélsője, Edon Zhegrova 15 millióval. A török Besiktast erősítő Milot Rashica ára 7,5 millió, az angol Burnley 25 esztendős kapusa, Arijanet Muric 7 millió eurós értéke sem alacsony. Csak hozzávetőleg: Gulácsi Pétert 3,5, Dibusz Dénest 2,5 millióra becsülik, igaz ők már 33 évesek...

Új seprű

A koszovói-svéd Albert Bunjaki 3000 napos regnálása (2009-2017) óta már a hetedik szövetségi kapitány irányítja a balkáni együttest. Svájci, szlovén és Alain Giresse személyében francia szakember is irányított, idén pedig a német Franco Foda kezébe került a karmesteri pálca. Az Ausztria válogatottját – Szabics Imre segítségével – korábban sikeresen vezető egykori remek Bundesliga-játékos jól mutatkozott be, neki és csapatának is nagy lehetőség Magyarország ellen bizonyítani. Az 57 éves edző nem kisebb feladatot vállalt Koszovóban: cél a kijutás a 2026-os világbajnokságra!

Ausztriától Koszovóig – Franco Foda nagy fába vágta a fejszéjét

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

A Magyarország – Koszovó felkészülési labdarúgó mérkőzés kedden, 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A Mandineren élő szöveges közvetítéssel jelentkezünk.