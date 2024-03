„Pokoli nehéz lesz pótolni Kloppot Liverpoolban” – Bogdán Ádám a Mandinernek

A Vasas-nevelésű kapus, a magyar válogatott címeres mezében tíz éven át bizonyító Bogdán Ádám hosszú szezonokat húzott le Angliában és Skóciában, boltoni és liverpooli mezben is belekóstolhatott a labdarúgó Premier League páratlan légkörébe. Neve ismerősen cseng a szigetországban, ahonnan 2020-ban igazolt haza, zsinórban nyerte a bajnoki címeket a Ferencvárossal, és a klub játékosa volt, amikor a Fradi bebetonozta magát a nemzetközi porondra. A zöld-fehérektől való távozás után teljesnek tekinti a pályafutását. Lezártnak még nem, de már főleg pályán kívüli célok motiválják.

A ferencvárosi búcsú után nem hiányzik a futball?

Szóba került, hogy folytassam a pályafutásomat, de a nyáron nem volt olyan konkrét kihívás, amely inspirált volna. Azóta pedig nagyon messze sodródtam attól, hogy fittnek érezzem magam és újra pályára lépjek. És tulajdonképpen valahol vártam már azt az időszakot, amikor elkezdhetek tanulni. Úgy érzem, sokkal többet tudok majd tenni így a labdarúgásért, mintha a pályán maradok. Az angliai tapasztalatok nagyon sokat jelentenek, illetve a kapcsolataim által olyan szakmai műhelyeken tudok tanulni, mint a holland AZ Alkmaar vagy a Liverpool. Hollandiában egy hónapot, Angliában, a liverpooli akadémián két hetet töltöttem. Ésszerű keretek között gondolkodom, olyan futballkultúrákat szeretnék tanulmányozni, amelyek közel állnak hozzám és sokat segítenek a fejlődésben. Közben Londonban a PFA Business School sportigazgatói képzésére járok, itthon pedig a kapusedzői tanulmányaimat folytatom. A tapasztalatomat igyekszem átfordítani a tanulásba, hogy naprakész tudást kapjak.

Hogyan látja a jövő kapus generációját?

Gulácsi Péter, Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Megyeri Balázs hosszú évek óta bizonyítják, hogy mennyire remek a magyar kapusok 1990-es korosztálya, sőt, még az eggyel idősebb Gróf Dávidot is ide veszem. Elnézve a teljesítményüket, a formájukat és a hozzáállásukat 3-4, de akár 5 év is simán bennük lehet még a nemzetközi szinten. Ennek ellenére a jövő már kopogtat az ajtón, Tóth Balázs az FC Fehérvárnál és Varga Ádám a Fradinál is nagyszerű felépítésű és tehetségű kapus. Pécsi Ármin már fiatalon berobbant Felcsúton és Hegyi Krisztiánról is nagyon szépeket mondott a West Ham kapusedzője. Mesélte, mennyire nagyra tartják a klubnál, számítanak rá, ennek köszönhető a hollandiai kölcsönszerződése is. Az ottani másodosztályban a nagy csapatok utánpótlásai játszanak, azaz a legjobb fiatalok, így jó helyre került, megvan előtte a karrierút.

Ott van előttük a jó példa, Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan lépésről lépésre felépíthetik a karrierjüket, magas szinten védhetnek.

Az ő példájuk is megmutatja, érdemes építeni a hazai kapusképzésre.

Apropó, Szoboszlai Dominik. A vasárnapi Ligakupa-döntőben ugyan nem játszott, de máris megvan az első trófeája a Liverpoollal.

Szoboszlai Dominik esetében kijelenthető, hogy rendkívül tudatosan menedzselték a karrierjét. Amit már említettem, példával szolgálhat mások előtt is. A Liverpoolnál nem véletlenül fizettek ki érte 70 millió eurót. Elképesztő melót tett a karrierjébe, és a mostani szezonjába is, ennek talán most egy picit érzi a hátulütőjét, január óta több sérülés is nehezíti a játékát, de hamarosan újra a pályán lesz, és nagyon fontos szereplője lesz a Liverpool menetelésének, aminek a végén, reméljük még két, de akár három trófeát is szerezhet. Összességében nagyon örömteli, hogy hol tart a karrierje. Tisztában voltunk vele, tudtuk, hogy képes rá, de nagyon jó látni, hogy folyamatosan ilyen szinten teljesít, hétről hétre extra produkcióra képes a pályán – ráadásul a Premier League-ben.

A szezon végén korábbi edzője, Jürgen Klopp veszi a kalapját és távozik a klubtól. Mit gondol, hogyan lehet pótolni?

Jürgen Klopp olyan karakter, akit pokoli nehéz lesz pótolni. A személyes benyomásaim is élénken élnek bennem, illetve vannak olyan liverpooli stábtagok, akikkel a mai napig rendszeresen tartom a kapcsolatot. Tudom, mennyire meghatározó karakter az öltözőben, a kispadon. Ami biztos, igyekeznek visszacsábítani a volt sportigazgatót, Michael Edwardsot. Ha rendeződik a háttér, úgy vélem, vonzó annyira a klub által képviselt brand, hogy jó eséllyel tudnak jól váltani, és kiválasztani a megfelelő szakembert.

Biztosan nem lesz egyszerű pótolni Kloppot, de azért azt se feledjük, hogy sokan vannak, akik szívesen dolgoznának Liverpoolban.

Xabi Alonso például alkalmas jelöltnek tűnhet. A stílusa talán nem hasonlít Kloppéra, de mivel eléggé egyértelműen bizonyítja, hogy kiváló szakemberről van szó, a szezonban még nem kapott ki, és a klub korábbi játékosa, a szurkolók is elfogadnák, türelmet is kapna

Bogdán Ádám a Liverpool kapusmezében egy 2016-os, West Bromwich elleni bajnokin

Fotó: Joe Toth/BPI/DPPI via AFP

Nevelőklubja, a Vasas éppen a héten jelentette be egykori csapattársa, Gera Zoltán érkezését. Mit szól a kinevezéséhez?

Mint minden edzőnek, aki a Vasashoz jön, neki is nagyon drukkolok. Zolinak egy picit jobban is, hiszen nagyon régóta ismerem, és nagyon nagyra tartom, amit játékosként a magyar labdarúgásért tett. Egy fiatal edző, aki hatalmas futballmúlttal és ösztönösen nagy tudással rendelkezik, amit remélhetően át tud majd adni a tanítványainak. Bízom benne, hogy sikeres lesz a csapat, mielőbb feljut, és az NB I-ben is megállja a helyét.

Az elmúlt években közelről figyelhette a Ferencváros fejlődését. Mi lehet a következő lépcsőfok a zöld-fehérek számára?

A Fradi elérte azt a szintet, ami igazán megsüvegelendő. Folyamatosan remek teljesítményt nyújt, stabilnak mondható a produkciója az európai kupák csoportkörében, meghatározó, európai szintű csapattá fejlődött. A következő szint az lesz, ha a csoportból való továbbjutás után is párharcot nyer. Stabil csoportszereplőként erre minden esélye megvan, de ehhez folyatni kell azt az utat, amin halad. Hiszek benne, hogy a tapasztalatokat leszűrve folyamatosan javulni és fejlődni fog.

A saját karrierjét illetően eljött már az összegzés ideje?

Büszkén szoktam mesélni a kislányomnak a pályafutásomról, úgy érzem, minden olyan dolgot elértem, még ha csak kis időre is, amit szerettem volna. Sokat dolgoztam ezért. Összességében a Premier League volt az álmom, már gyerekként is oda vágytam, hálás vagyok érte, hogy szerepelhettem az angol élvonalban, illetve részese lehettem a hazai rendezésű Európa-bajnokságnak. Ezek olyan hatalmas élmények, amelyeket gyerekként csak a legszebb álmaimban reméltem.