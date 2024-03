Nem tesz magára terhet világbajnokunk, aki „csak" olimpiai bajnok akar lenni

Nyitókép: KEMPINAIRE STÉPHANE / KMSP / KMSP VIA AFP

Vegyesúszónak indult és tartotta magát, hogy mindenki dobjon egy hátast, amikor háton lett világbajnok, s ebben az úszásnemben szeretne a csúcsra érni a párizsi olimpián. A még mindig csupán 20 esztendős Kós Hubert az idei világbajnokságot is kihagyta a nagy cél érdekében – hallgatott edzőjére, a legendás Michael Phelpset 23 aranyéremre vezető Bob Bowmanra.

Mesteri üvöltés

Az Amerikai Egyesült Államokban, az Arizonai Egyetemen tanuló és sportoló magyar tehetség a legutóbbi nyugati parti bajnokságon megdöntötte Ryan Murphy rekordját 200 háton, ám edzője a gratuláció előtt azt kérdezte tőle: »Miért aludtad át az első százat?«, ám Kós nem sértődött meg az 58 esztendős szakember kritikája miatt.

„Amikor az Egyesült Államokban érkeztem, csak a sztorikat hallottam róla, milyen kemények az edzések. Sokat tud üvöltözni a parton, de ez nem azért van, mert mérges vagy mert üvöltözni van kedve, csak tol minket előre, nagy energiával motivál az edzéseken.

Mindig tudja, mit mondjon a legfontosabb pillanatokban, a legfontosabb pillanatokban szólal meg, és hajt minket.

A párizsi lesz a hetedik olimpiája és mögötte van harminc olimpiai aranyérem, nagyon tudja, hogyan kell felkészíteni egy a versenyzőt és hogyan kell vele bánni” – mondta az m4sport.hu-nak adott interjújában.

Magyar-amerikai koprodukció

Kós Hubert 2022-ben lett világbajnok, a honi közvélemény számára meglepő módon nem 400 vegyesen, hanem 200 háton állt a rajtkőre. Magyarországi trénere, Magyarovits Zoltán támogatásával került Amerikába, s rövid idő elteltével is látszódott rajta, előnyére változott külföldön.

„A fukuokai vb-n a többi magyar úszó is mondta, látják rajtam, hogy több lett az önbizalmam és úgy álltam oda, hogy nem félek. Tényleg csak a saját dolgommal foglalkoztam. Lesz, ami lesz. Ezt szokta mondani Bob is, hogy »do your work« (tedd a dolgod) és a többi az jönni fog. Az úszásom is fejlődött és sokkal erősebb lettem fizikailag, még a fukuokai vb-hez képest is nagyon-nagyon sokat erősödtem” – fogalmazott Kós, aki arra is vállalkozott, hogy összehasonlítsa a különböző módszereket.

„Otthon nehezebb volt összeilleszteni az úszást a tornával, itt úgy van beosztva az edzésprogram, hogy a szárazföldi edzés után megkapjuk azt a pihenőt, ami kell a testünknek, hogy be tudjon épülni az a munka, amit ott elvégzünk. Ez is nagyon nagy része.

Amíg otthon az állóképességen volt, itt a gyorsaságon van a fókusz,

és tényleg azt érzem, hogy sokkal gyorsabb lettem és azzal, hogy erősebb lettem, ezt a sebességet még el is bírom.”

Mindent alárendel

A 21. születésnapját március 28-án ünneplő úszó – bár még több mint 100 nap van a párizsi olimpia rajtjáig – már vágja a centit. Kizárólag az olimpiára koncentrál, amin kimondva-kimondatlanul nagyok az elvárások vele szemben.

„Nyilván hallom, amit mások mondanak, de nem foglalkozok azzal az elvárással, amit mások tesznek rám. Arra fókuszálok, amit én akarok elérni és arra a munkára, amit el akarok végezni.

Olimpiai bajnok akarok lenni. Nem tudom, hogy ez mikor fog megtörténni, de ez egy nagyon nagy célom.

Már a tavalyi világbajnokságon is Párizs járt a fejemben: hogyan kell beosztani az időmet, az úszásaimat, az evést, az alvást. Úgy akartam mindent csinálni, ahogyan Párizsban is fogom. Úgy fekszek le aludni és úgy kelek fel reggel, hogy Párizs és olimpia. Nagyon várom, hogy eljöjjön az a nap, amikor felállhatok a rajtkőre” – lelkesedett Kós Hubert.