Ez nem babazsúr, Hosszú Katinka bekeményített! (VIDEÓ)

Nyitókép: Facebook/katinkahosszu

***

Videót tett közzé külföldi edzőtáborozásáról a háromszoros olimpiai bajnok, aki közben gyermekével is foglalkozik, az edzője meg a férje. Hosszú Katinka és családja a Kanári-szigeteteken tartózkodik, ahol nagy erőkkel dolgoznak hármasban azon, hogy jó formába kerüljön, s kijusson az olimpiára. A 34 éves úszónő a közösségi oldalán röviden összegezte is a spanyolországi tapasztalataikat.

„Imádom az itt töltött időt Lanzarote-ban! Az idő, amit együtt töltünk családként, az edzés, amit végezhetek és az eddig elért fejlődés” – írta Hosszú, aki láthatóan kezd remek állapotba kerülni.

Hosszú Katinka 2023 augusztusában adott életet első gyermekének. Az Iron Lady-ként megismert sportember mindig is híres volt izmos, szálkás alkatáról, ehhez képest komolyan átalakult a teste.

„Kamíliával 30 kilót híztam,

az utolsó hetekben úgy néztem ki, mint egy Michelin-baba, de a szüléssel rögtön lement több mint a fele.

Két napra rá már semmilyen testi fájdalmam, problémám nem akadt” – nyilatkozta a Nők Lapjának.

Azt is elmondta: a várandóssága hatodik hónapjáig úszott, és szinte az egész terhessége alatt kondizott, de csak saját testsúlyos gyakorlatokat végzett és sokat sétált. Hat héttel a szülés után ment először az uszodába, de nem napi szintű, megtervezett úszóedzésről volt szó, hanem egy-két olyan óráról, amikor el tudott szakadni a baba mellől.

Immár viszont – mint a felvételeken látható – keményen koncentrál a edzésekre is, ráadásul szakmai stábja is bővült: edző-férje, Gelencsér Máté mellett a kis Kamília is árgus szemekkel felügyeli az úszónő felkészülését.

Így jutott el Hosszú Katinka az ostoros Shane Tusuptól a családi idillig. A párizsi szerepléshez viszont még olimpiai szintidőt is teljesítenie kell...