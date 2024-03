Klopp a kiütés után: Egy idióta vagyok

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

A Magyar Nemzet arról ír, hogy bár a Liverpool az Európa-liga nyolcaddöntőjének mindkét mérkőzését hatalmas különbséggel nyerte meg a Sparta Praha ellen, 11–2-es összesítéssel ejtette ki a cseh bajnokot, Jürgen Klopp nem úszta meg sárga lap nélkül. Mint írtunk róla, Szoboszlai góllal és gólpasszal villogott a visszavágón, de az odavágón is betalált.

A német tréner azért dühöngött, mert játékosa, Jarell Quansah szintén sárga lapot egy csúnya becsúszásért. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Klopp elmondta, mi áll a háttérben:

Először is az volt az ok, hogy egy idióta vagyok.

Másodszor is az, hogy cserére készültünk, a negyedik játékvezető már fel is mutatta a táblát, de a játékvezető engedte tovább a játékot. Azután jött a sárga lap, de nem ez jelentette a problémát. Attól tartottam, hogy Conor Bradley megsérül. Ezért kaptam fel a vizet abban a pillanatban, de egyébként nyugodt voltam a történtek előtt és után is. A játékvezetővel is beszéltem erről.”

Amúgy a Sparta Praha vezetőedzője, Brian Priske is elismerte, a Liverpool és a csapata nem tartozik egy súlycsoportba.

„Bár lehet, hogy sokan fognak utálkozni és kritizálni minket Csehországban, de mi más ligába tartozunk hozzájuk képest.

Soha nem találkoztunk még ilyen kaliberű csapattal,

és talán egy darabig nem is fogunk. A Liverpool a Bajnokok Ligájába tartozik, ott kellene játszania. Most talán bejut az elődöntőbe, két hónap múlva megnyerheti a Premier League-t, úgyhogy büszke vagyok rá, hogy az első meccsen valamennyire fel tudtuk vele venni a versenyt. A játékosaik más szinten vannak a mieinkhez képest. Minden tiszteletem a Liverpool játékosaié és az edzői stábjáé.”