Helyszínváltozás: másik fővárosi stadionban lép pályára fiatal válogatottunk

Nagy a baj Kispesten, nem csak csapat vergődik a bajnokságban, már a pálya is használhatatlan. Az NB II-ben ugyan a legutóbbi két bajnokiját megnyerte a Honvéd, a 25. forduló után ezzel együtt is csak a kilencedik helyen szerénykedik a tabellán. Hiába az új stadion, csak vergődik a másodosztályban a 2017-es bajnok, a legfrissebb hírek szerint ráadásul már a gyep is alkalmatlan a játékra, amely helyszínmódosításra késztette a Magyar Labdarúgó Szövetséget.

Mint ismert, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott Kispesten fogadta volna Moldova korosztályos együttesét csütörtökön, ám

a Bozsik Aréna gyepe jelenleg nincs megfelelő állapotban ahhoz, hogy megrendezzék rajta a találkozót, ezért az Új Hidegkuti Nándor Stadionba került át a felkészülési mérkőzés.

A Gera Zoltán Vasashoz való távozása után új szövetségi edzővel, Szélesi Zoltánnal készülnek a fiatalok, a szakember által kijelölt keret tagja többek között a Den Bosch kapusa, Hegyi Krisztián, a Girona védője, Yaakobishvili Antal és a hamburgi támadó, a korábban a felnőttek között góllal debütáló Németh András is.

„Az első összetartás előtt természetesen meghallgattam Gera Zoltán és a stábom tagjainak véleményét a szóba jöhető játékosokról, beszéltem Marco Rossival is, ugyanakkor a személyes tapasztalataimra is támaszkodhattam a keret kialakításakor, hiszen az elmúlt fél évben folyamatosan figyeltem a válogatott szereplését.

Bár a korosztály több kulcsjátékosa az A-válogatottba kapott meghívót, úgy érzem, összességében jó keretet sikerült összeállítani”

– fogalmazott Szélesi Zoltán szövetségi edző az MLSZ honlapján.