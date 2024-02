Vajon mikor rúgják ki Tuchelt a Bayern Münchentől?

Német sajtóhírek szerint óriási világsztárt szemelt ki a Bayern München a kispadra: a Real Madriddal három Bajnokok Ligáját nyerő Zinédine Zidane érkezhet Tuchel helyére.

„Tudom, hogy sok edző vállal el olyan munkát, ahol nem beszéli a helyi nyelvet, nálam ez nem így működik. Számomra ahhoz, hogy nyerj, mindennek klappolnia kell. Tudom, mi kell ahhoz, hogy újra sikeres edző lehessek, ám amíg ezeket a körülményeket nem érzem maximálisan, addig nem vállalok el ilyet” – nyilatkozta korábban a francia L’Equipe-nek Zidane.

A francia világbajnokon kívül felvetődött még José Mourinho és Hansi Flick neve is, ám lehet, hogy a német szakember inkább a Barcelonát választja. Beszédes az, hogy Flick állítólag már elkezdett spanyolul tanulni. Magától értetődően bedobták már Jürgen Klopp nevét is, aki a szezon végén távozik a Liverpooltól. Szoboszlai Dominikék sikeredzője azonban azt mondta, azért mondott fel egy évvel a szerződése lejárta előtt Angliában, mert pihenni szeretne. Szóval, nagyon meglepő lenne, ha ő most elvállalná a Bayern München irányítását.

Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek