Ez nagy durranás lenne! Mourinho válthatja Tuchelt a Bayern Münchennél

Nem csoda, hogy a játékosok is kiborultak a nagy zakó után, hiszen ők is arra készültek, hogy a tavasz rangadóján „helyre áll” a rend, és visszaelőzik a Leverkusent. Ehelyett a gyógyszergyári csapat a lehető legjobb ütemben szerzett találatokkal (Josip Stanisic az első negyedóra végén, Álex Grimaldo a második félidő elején, míg Jeremie Frimpong – amolyan kegyelemdöfésként – a mérkőzés hosszabbításában talált be) valósággal kivégezte a bajnokcsapatot.

A lefújást követően Thomas Müller rendkívül indulatosan nyilatkozott a Sky Sportnak:

– Őszinte leszek, nagyon dühös vagyok! Mégpedig azért, mert edzéseken sokkal jobb dolgokra vagyunk képesek, mint a mérkőzéseken. Most mindenki a vezetőedzőt kritizálja, de legfőképpen mi, játékosok vagyunk hibásak a kialakult helyzetért. A nemzetközi szinten a legmagasabb szinten jegyzett futballistáink vannak, mégis hiányzik a játékunkból a felszabadultság és az energia!

A feszültségre jellemző: Leroy Sané a levonuláskor beleütött egy őt rögzítő kamerába

– mindeközben egyre többen Thomas Tuchel távozását követelik.

Nem véletlen: míg Xabi Alonso együttese veretlenül menetel, a Bayern München alig két hónap alatt három érthetetlen vereségbe szaladt bele: közvetlenül karácsony előtt egy 5-1-es zakóba szaladtak bele Frankfurtban, január végén a Werder Bremen az Allianz Arénában tréfálta meg Kimmichéket, és ezután következett a Leverkusen elleni kudarc.

Mintha José Mourinho a Bayern München legyőzését köszönné meg a Leverkusen mesterének, Xabi Alonsónak! Fotó:MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari

Egyáltalán nem meglepő, hogy mindeközben arról hallani: José Mourinho a Bayern Münchenhez készül!

Mindenesetre a Bild szerint a portugál edzőzseni már németül tanul,

és akit ugye, nemrég menesztettek az AS Roma kispadjáról. Mourinhót azóta már összehozták az FC Barcelonával, valamint korábbi klubjával, a Chelsea-vel is, de az igazi nagy durranás egyértelműen az lenne, ha a „Special One” a Bayern München kispadjára ülne le!

