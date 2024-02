Szétlövésben győzte le a világ- és Európa-bajnokot, vb-elődöntős és kijutott az olimpiára Magyarország!

Miután a spanyolok legyőzték a Kanadát (12-9), eldőlt, hogy maximum két olyan csapat juthat a legjobb négy közé a dohai női vízilabda világbajnokságon, amelyik még nem szerzett olimpiai kvótát. S mivel éppen kettő elérhető még, Magyarország azzal a tudattal ugrott a medencébe Hollandia ellen, ha győz elődöntős és megváltja a párizsi repülőjegyét is.

Jó kezdés

Ennek megfelelően „mentek bele” a csatába lányok, akik koncentráltan, önbizalommal telve kezdtek. Garda Krisztina szokásos távoli bombájával vezetést szereztek, 1-1 volt az állás az első nyolc perc után. A másodikat követően

4-2 a magyar csapat javára, Kurucz-Gurisatti Gréta középről, Szilágyi Dorottya és Keszthelyi Rita bal oldalról talált be az egyébként jól védő Laura Aarts kapujába.

A nagyszünet után folytatódott az öldöklő küzdelem, sorozatban szórták ki a magyar játékosokat. Kétszer annyi emberelőnyt kaptak a hollandok, de Magyari Alda remekelt a magyar kapuban. Moolhuijzen bombájába azonban csak beleérni tudott, gyors válasz helyett fórban Garda telibe lőtte a lécet. Lieke Rogge viszont belőtte a könnyű síppal befújt büntetőt. (4-4). Újabb emberelőnyöket kaptunk, Garda lövése után fölé kacsázott a vízről a labda, ám Szilágyi Dorottya középre húzódva a bal felső sarokba lőtt úgy, hogy a korábbi dunaújvárosi csapattársa, Aarts ebbe is beleért (5-4).

Öldöklő küzdelem

Az utolsó negyed elején 6 az 5 ellen támadhattunk, Mihók Attila időkérését követően Keszthelyi Rita óriási gólt lőtt, a labda a bal kapufáról vágódott a holland kapuba (6-4). Újra kettővel vezettünk, de csupán pár másodpercig, mert a Magyarországon jól ismert, több klubban szerepelt Catharina van der Sloot éles szögből betalált. Parkes Rebecca szemfüles labdaszerzéssel ötméterest harcolt ki, amelyet Keszthelyi ellentmondást nem tűrően értékesített. Simone van de Kraats emberelőnyből rövidsarkos balossal villant, ráadásul a túloldalon Szilágyi nem csak eladta a labdát, de odacsapott és kipontozódott. Garda bravúros labdaszerzését Kurucz-Gurisatti Gréta bődületes góllal koronázta meg, a lécről csapódott be a labda. Alig három perccel e vége előtt megint kétgólos lett az előnyünk (8-6). Gurisatti is megkapta a harmadik hibáját, ő is kivált a játékból, Rogge behúzta a labdát közelről. Két emberelőnyt sem tudtunk belőni, a rivális a kapufát trafálta telibe.

Az utolsó percben mi nem jutottunk el lövésig, majd

a narancsosoknál a kapus is előre ment, végül centerből egyenlítettek 7,5 másodperccel a végső dudaszó előtt.

Időkérést követően Vályi próbálkozott éles szögből, könnyedén lenyelte Aarts (8-8).

Az idegek harca

Következhette az ötméterespárbaj, amelyben a kipontozódott Leimeter Dóra, Kurucz-Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya nem lőhetett. Mi kezdtünk, Keszthelyi a kapust becsapva pattintott a bal sarokba. Rogge egyenlített. Garda biztosan lőtt a jobb alsóba, ahogy van der Sloot is. Parkes másolta Keszthelyit, van de Kraats középre, fej fölé pörgetett Magyari Aldának. A negyedik körben Rybanska Natasa pattintott a jobb felső sarokba, Sleeking keze sem remegett meg (4-4).

Az utolsó párban Máté Zsuzsanna is belőtte a magáét a jobb felsőbe, majd Magyari Alda a jobb oldali kapufára ütötte Lieke Rogge lövését (5-4). A magyar válogatott 13-12-re győzött, ezzel bejutott a világbajnoki elődöntőbe és kijutott a párizsi olimpiára!

Sovány vigasz a hollandoknak: Laura Aarts-t választották a mérkőzés legjobbjának. A hős azonban Magyari Alda és a teljes magyar válogatott.

A negyeddöntők végeredménye: USA - Ausztrália 10-9, Spanyolország - Kanada 12-9, Magyarország - Hollandia 13-12, 18.30 Olaszország - Görögország

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás