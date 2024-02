Ontja a gólokat – így üzent Vancsa Zalán Marco Rossinak (VIDEÓ)

Egyre jobban és eredményesebben focizik Vancsa a Lommelben. Az egyszeres magyar válogatott támadó legutóbb is kezdő volt a csapatában a belga másodosztályban, s a 64. percben ő állította be a 3-0-s végeredményt a Beerschot ellen, majd a 86. percben lecserélték. A 19 éves csatárnak ez volt a hetedik gólja a mostani idényben. Nem rossz, mondhatnánk, de ami még ennél is jobb, hogy a legutóbbi öt meccsén négy gólt szerzett és adott egy gólpasszt is, valamint huszonegy kapura lövési kísérlete volt. A Lommel húsz forduló után negyedik helyen áll a tabellán, hátránya négy pont a legyőzött listavezetővel szemben.

Zalán Vancsa with a goal and assist tonight! 💫



Last 5 matches:



4 Goals

1 Assist

21 Dribble attempts (14 succ.)



Huge talent. Big move 🔜



pic.twitter.com/wgyGnjWI9Z — Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) February 7, 2024

Ha így folytatja, nem kizárt, hogy ismét meghívják őt a magyar válogatottba. Vancsa Zalán lassan két éve, 2022. június 7-én, Olaszország ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban. A fiatal futballistát az MTK-tól vásárolta meg a City Group két éve, és amelynek érdekeltségi körébe a Manchester City is tartozik.

„Zalán abszolút képben van a Manchester City vezetői előtt, sőt a klub sportigazgatója, a korábbi spanyol válogatott Txiki Begiristain a cégcsoport legnagyobb tehetségei között emlegeti a fiamat. De nem szeretnék semmit sem elkiabálni...

A fiam szereti maga körül a csendet, ráadásul nekem is mindig az volt az elvem, hogy szép csendben tegyük a dolgunkat, szisztematikusan lépdeljünk előre, éljük meg, ami már megtörtént, aztán majd meglátjuk, mi jön ki belőle. A legfontosabb, hogy Zalánra ne pakoljunk rá fölösleges terheket, ne helyezzük nyomás alá, egyelőre nincs más dolga, minthogy élvezze a játékot” – nyilatkozta januárban a játékos édesapja, a volt futballista Vancsa Miklós a Mandinernek.

Fotó: David Pintens / Belga Mag / Belga via AFP