„A Manchester City sportigazgatója a fiamat a cégcsoport 14 legnagyobb tehetsége között tartja számon” – Vancsa Zalán édesapja a Mandinernek

Vancsa Zalán tehetségére a világszerte 12 élvonalbeli klubot - többek között a Manchester Cityt és a spanyol Gironát - működtető City Group is felfigyelt, nem véletlen, hogy 3 millió eurót fizettek érte, majd a játékost a belga másodosztályú Lommelhez irányították. A napokban több hírforrás is megerősítette: a még mindig csak 19 éves támadóért az La Liga meglepetéscsapata, a Girona és a holland Sparta Rotterdam is élénken érdeklődik. Vajon mennyire reális, hogy a válogatott futballista már tavasszal bajnokságot és országot váltson? Többek között erről is mesél a Mandinernek az édesapa, a Debrecen, az MTK, a Csepel és a Videoton csapatában közel 300 NB I-es mérkőzést játszó, később sportvezetőként is rendkívül sikeres Vancsa Miklós.

Először is arról: hogy ment az ősszel a játék Zalánnak? Miként érzi magát a Lommelben?

Minden apai elfogultság nélkül mondhatom: a tavalyi év után a fiam nagyon sokat lépett előre. 17 évesen került ki az MTK-tól a Lommelbe, ahol szisztematikusan megerősítették, több kiló izmot pakoltak rá, a fizikai paraméterekben rendkívül sokat fejlődött. Csodálatos évet futott, de igazán ősszel lépett előre: ötször volt eredményes és három gólpasszt is adott a társaknak. Nyugodt szívvel mondhatom: a belga másodosztály – bár nincsen annyira a szemünk előtt – Európa egyik legkiélezettebb pontvadászata. Minden játékos nagyon „éhes”, mindegyik klub fel akar kerülni, éppen ezért rendkívül éles meccseket láthatnak a nézők. Az első két helyezett egyenes ágon jut fel, a harmadik-hatodik helyezett osztályozót játszik, a Lommel jelenleg a hetedik helyen áll, de mindössze 4 ponttal gyűjtött kevesebbet a második, már feljutó helyen álló Waregemnél.

Fizikálisan rendkívül erős a bajnokság, ez Zalán szempontjából különösen kedvező, hiszen már nem nyomják el olyan könnyen a védők, sőt halkan mondom: játéktudásával sokszor már ki is emelkedik a többiek közül.

Egyébként már csak azért is élethalálharc folyik az első osztályba jutásért, mert köztudott: a belga élvonalból nagyon sok futballistát szerződtetnek előszeretettel a Premier League-együttesek. A Lommelben van ugyan egy-két rutinosabb labdarúgó, de én inkább viccesen „csirkekeltetőnek” hívom a klubot, hiszen tele van fiatalokkal többek között Olaszországból, Montenegróból, Szerbiából, Brazíliából, Finnországból, Kolumbiából, Togóból és Svédországból is.

A büszke szülők, Vancsa Miklós és Beáta a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia budapesti megnyitó ünnepségén

Fotó: Facebook

Köztudott, hogy annak idején Zalán játékjogát az Egyesült Arab Emírségek királyi családja, közelebbről a hatalmas futballőrült hírében álló sejk, Mansour bin Zayed Al Nahyan nevével fémjelzett City Group vásárolta meg az MTK-tól két éve, és amelynek érdekeltségi körébe nem csak a Manchester City, hanem a Zalán iránt érdeklődő spanyol Girona is tartozik. Adja magát a kérdés: az angol sztárklub vezetői mennyire figyelik egy belga másodosztályú klub magyar tehetségét?

Nyugodt szívvel kijelenthetem,

Zalán abszolút képben van a Manchester City vezetői előtt, sőt a klub sportigazgatója, a korábbi spanyol válogatott Txiki Begiristain a cégcsoport 14 legnagyobb tehetsége között emlegeti a fiamat.

Nem szeretnék semmit sem elkiabálni... A fiam szereti maga körül a csendet, ráadásul nekem is mindig az volt az elvem, hogy szép csendben tegyük a dolgunkat, szisztematikusan lépdeljünk előre, éljük meg, ami már megtörtént, aztán majd meglátjuk, mi jön ki belőle. A legfontosabb, hogy Zalánra ne pakoljunk rá fölösleges terheket, ne helyezzük nyomás alá, egyelőre nincs más dolga, minthogy élvezze a játékot.

Vancsa Zalán (jobbra) az elmúlt 104 év legfiatalabbjaként, 17 évesen és nyolc hónaposan mutatkozhatott be a magyar válogatottban 2022-ben

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Elképzelhető, hogy Zalán – akár már tavasszal – a spanyol bajnokság éllovasa, a már emlegetett Girona vagy a holland Sparta Rotterdam játékosa legyen?

Megmondom őszintén, kicsit meglepődtünk, hogy most robbant ki a hír, hiszen mi már hónapok óta tudunk a két klub, mint ahogy mások érdeklődéséről is. Érdekesség: a Girona elnöke nem más, mint Pere Guardiola (a City vezetőedzője, Pep Guardiola öccse), aki a Manchester City igazgatótanácsának vezetője is egyben. Egyelőre csak azt tudom mondani: majd meglátjuk, mit hoz a jövő...

Köztudott, hogy Zalánt Marco Rossi is figyeli, sőt 2022 júniusában már pályára is küldte a nagyválogatottban, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A szövetségi kapitány mindig elmondja: a keretbe kerülés első számú kritériuma, hogy egy futballista állandó játéklehetőséghez jusson a klubjában. Lát reális esélyt arra, hogy Zalán akár a bő Európa-bajnoki keretbe is bekerüljön?

Zalán nagyon büszke arra, hogy már több alakalommal meghívót kapott Marco Rossitól, és hogy 104 év után a magyar futball legfiatalabb játékosaként, 17 évesen és 8 hónaposan mutatkozhatott be az A-válogatottban.

Ami kissé engem mint édesapát elszomorít: amióta Zalán a a Lommel játékosa, az MLSZ-től senki sem érdeklődött iránta.

Ami viszont örömteli, hogy Magyarország belgiumi nagykövete már kereste őt a Lommelnél, csak akkor Zalán éppen nem tartózkodott a városban. Jelen pillanatban az foglalkoztat minket, hogy a fiam minél sikeresebb legyen a klubjával, és akkor biztos, hogy a közeljövőben sikerül majd szintet lépnie. Talán egy egész komolyat is – akár egy klubról, akár a magyar válogatottról beszélünk...

Nyitókép: AFP/Jill Delsaux