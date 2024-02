„Nem feladatunk a bűnbakkeresés, de...” – Rátgéber László a Mandinernek

Megszólalt a volt kapitány:

Megkeresésünkre a mindig készséges Rátgéber László is érzelmekkel telve értékelte a helyszínen átélt tragédiát...

„Nagyon nehezen éltem meg,

sohasem gondoltam volna, hogy ennyire felzaklat egy olyan meccs, amelyen nem én ülök a kispadon.

Az viszont nyugodt szívvel kijelenthető: a spanyolok elleni kudarc nemcsak ennek a 12 játékosnak, hanem a hazai kosárlabdának, sőt a teljes magyar sportmozgalomnak az óriási tragédiája…”

Székely Norbert szövetségi kapitány sem hitt a szemének... Fotó: MTI/Illyés Tibor

Rátgéber csupán pár másodperc után folytatja:

„Nincsenek szavak, hogy pontosan érzékeltessük, mekkora veszteség is ez… Egy dolog biztos: a mi életünkben ennyire kedvező lehetőségünk már nem lesz az ötkarikás részvételre! Biztos, hogy nem fordul elő újra, hogy ennyire szuper helyzetből (a hazai pálya előnye, telt ház előtt játszani, cserékkel teletűzdelt, már-már motiválatlan ellenfél, 22 pontos vezetés, amiből az utolsó negyedre is 14 pont megmarad) vívhatnánk ki egy olimpiai kvalifikációt… Nem feladatunk a bűnbakkeresés, egyszerűen csak mérges vagyok, bosszús vagyok, és ez az érzés nem múlik! Történt, ami történt, van egy erős csapatunk, ám az is biztos:

ennek az erős csapatnak az éléről hiányzik egy vezér! Hogy a pályán vagy a pályán kívül, ezt mindenki döntse el saját maga...