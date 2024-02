Megtalálta Mohamed Salah utódját a Liverpool?

A 23 éves csatárt 2027 nyaráig köti szerződés a Wolverhamptonhoz, amelyben zseniálisan futballozik mostanság. Nem meglepő, hogy több nagy klub is szeretné megszerezni. A Liverpool mellett az Arsenal is érdeklődik iránta, de a vörösök már túl vannak pár tárgyaláson, és állítólag 60 millió fontot ajánlottak a támadóért. A Pool komoly érdeklődése a Mo Salah hosszú távú Anfield roadi jövőjével kapcsolatos folyamatos aggodalmak eredménye. És ehhez jött még az is, hogy a vezetőedző, Jürgen Klopp januárban bejelentette, a nyáron távozik.

Neto a december végi visszatérése óta kiváló formában van, annak ellenére, hogy a szezon elején combizomsérülést szenvedett. A fiatal portugál három gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott azóta az angol Premier League-ben. Jó megoldás lehet Salah pótlására, akinek a helyzete kétségtelenül hatással lesz több nyári átigazolásra. Sok függ attól, hogy az egyiptomi csatár marad-e a Liverpoolban, vagy máshol folytatja pályafutását.

Fotó: Nathan Stirk/Getty Images