Jól állunk, vagy Orbánhoz hasonlóan aggodalmaskodjunk az olimpia előtt?

Soha nem telt el ilyen rövid időszak két hivatalos nyári olimpia között, mint most, hiszen a legutóbbi tokiói játékokat a világjárvány miatt kényszerűségből 2021-re halasztották, idén Párizsban pedig ismét fellobban a láng!

A francia főváros 1900 és 1924 után harmadszor ad otthont a nyári játékoknak, Pierre de Coubertin báró, az újkori olimpiák 1937-ben elhunyt atyja büszke lenne a szervezésben jeleskedő utódaira, mert ez az első olimpia, amelyet a hathatós támogatása nélkül szerveznek meg Párizsban.

Idén július 26-án a megnyitóünnepségen már 34. alkalommal sereglenek össze a kor legjobb sportemberei a különböző sportágakban, hogy eldöntsék, kik az aktuális legjobbak.

Magyar csapatok az olimpián

Ebbe a versengésbe pedig nekünk is lesz beleszólásunk. A Magyar Olimpiai Bizottság jelenleg 65 visszaigazolt kvótát tart nyilván, de szerencsére ez az szám még jóval magasabb is lehet, és bízunk benne, hogy lesz is. Februárban, a jelenleg már zajló dohai vizes világbajnokságon a női vízilabda-válogatottunk harcolhatja ki a hőn áhított kvótát a Cseh Sándor-Mihók Attila kapitánypárossal. Ezzel párhuzamosan, február 8-11-ig Sopronban a női kosarasaink azért pattogtatnak majd Spanyolország, Japán és Kanada ellen, hogy 44 év után szintén ott lehessenek az olimpián.