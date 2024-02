Élőben a női vízilabda világbajnokság döntője: Magyarország – Amerikai Egyesült Államok (állás: 4-5)

1. negyed: hidegzuhany után ébredés

Vályi Vanda nyeri a ráúszást, Parkes Rebecca lövését blokkolják. Az ellenakcióból Maggie Steffens marad üresen, és a világbajnokságok történetének leggólerősebb játékosa közelről megszerzi a vezetést az amerikaiaknak, pedig Magyari Alda beleért a lövésbe, 0-1. Gurisatti lövése célt tévesztett, Jordan Raney látványos távoli ejtéssel duplázza meg az előnyüket, 0-2. Emberhátrányba kerülünk Rybanska kiállítása miatt, a lécet találják el.

Emberelőnyben elcsenik Keszthelyi Rita passzát, a kapunkban Magyari Alda nagyot véd. Johnson kiüti Leimeter Dóra erős lövését a jobb sarok elől. Horváth Brigitta második személyi hibája után fórból Rachel Fattal lő átlósan jobbról a hosszú sarokba, 0-3.

6 perc után Garda Krisztina töri meg a magyar gólcsendet, középről, 7 méterről blokk mellől lő védhetetlenül az amerikai kapu jobb felső sarkába, 1-3. És ha egy üzlet beindul, Parkes a kapunak háttal center akció góllal csökkenti a hátrányunkat, 2-3. Egyenlítési esély: Szilágyi Dorottya lövését védi Ashley Johnson két kézzel, fej fölött.

2. negyed

Vályi jóvoltából miénk az első támadás lehetősége, de nem pontos a centerbejátszás. Hat a hat ellen Rachel Fattal átlövésből talál be, hatalmas bombája a jobb kapufáról vágódik a kapunkba, 2-4.

Kettős emberelőnyben nem tudunk gólt lőnni, Gurisatti próbálkozását blokkolják, de hozzánk pattan a labda, végül Keszthelyi Rita varázsolja be kapásszélről a rövid sarokba, 3-4.

Gyorsan jön a válasz, Madeline Musselman - aki ötöt lőtt a budapesti vb-döntőben - távolról meglepi Magyarit, aki nem tudja védeni a vállához érkező lövést, 3-5. Magyar kapuscsere, beáll Neszmély Boglárka.

Nem bírunk Johnsonnal! Fórban Szilágyi, majd azonos létszámnál Gurisatti lövését is kiüti. Mindkettő fej környékére ment... Jó védekezést követően Garda mellé pattint ígéretes helyzetből. Neszmély a lécre tolja Fattal távoliját.

Csak betalálunk, Faragó Kamilla pimaszul találja meg a rést a blokk és Johnson keze alatt a jobb sarokba takarásból, 4-5.

Az előzmények

A tengerentúliak nyolcadszor vagy a mieink harmadszor szerzik meg az aranyérmet? – ez a nagy kérdése a dohai világbajnokság női vízilabdatornájának utolsó mérkőzésén. Alig másfél éve Budapesten 9-7-re győzött az Egyesült Államok, amelynek akkor az volt a sorozatban a negyedik sikere. A tavaly nyári, fukuokai vb-n mindkét csapat elbukta a negyeddöntőjét, az 5. helyért 11-11-es döntetlen után az amerikaiak nyertek.

A 2022-es döntőben játszók közül 11 magyar most is medencébe ugrik, az amerikaiaknál egy generációváltás zajlik, de meghatározó emberek maradtak a csapatban. Magyarország az egyenes kieséses szakaszban ötméterespárbajban verte Hollandiát és Görögországot, az USA a csoportkörben a hollandokat, a folytatásban az általunk is legyőzött ausztrálokat és a spanyolokat múlta felül.