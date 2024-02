Doppingolt, lebukott a csaló magyar atléta

Tavaly februárban még mindenki ünnepelte Máté Tamást. A Fradi 25 éves sprintere az atlétikai országos bajnokságon 20.75-tel korszakos, 38 éves magyar bajnoki csúcsot döntött meg 200 méteres síkfutásban. Az öröm és a jókedv azonban nem tartott sokáig, áprilistól eltűnt a neve a rajtlistákról, ugyanakkor a Magyar Antidopping Csoportnál (MACS) megjelent, mivel a futó fennakadt egy doppingvizsgálaton. Kedden aztán a szervezet honlapján megnevezték az addig névtelenül futó atlétát, kiderült, Máté a tiltott szer használatán kapott atléta.

A MACS bejelentése szerint a szabadtéren hatszoros, fedett pályán hétszeres magyar bajnok sprinter a GHRP-2 nevű teljesítményfokozóval bukott le és 2027. április 20-ig semmilyen versenyen, edzésen, edzőtáborban nem vehet részt, valamint sportszakemberként sem tevékenykedhet. Ez a szer az interneten viszonylag olcsón beszerezhető, a növekedési hormont serkenti, de szakemberek szerint nem tartozik a leghatékonyabb készítmények közé.

„A Magyar Atlétikai Szövetség elkötelezett a tiszta és doppingmentes sport mellett,

továbbra is a zéró tolerancia elvét vallja, melynek fenntartásáért – ahogy eddig is, úgy ezután is – megtesz mindent” – áll a hazai szövetség közleményében, mely a vonatkozó jogszabályok, doppingellenes szabályzatok és a MASZ szabályzatainak értelmében 2023. április 21. napjától felfüggesztette Máté Tamás versenyengedélyét, illetve válogatott kerettagságát.

Az FTC atlétája amúgy a rekordja előtte, januárban tagja volt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 3:08.58 perccel új országos csúcsot elért 4x400-as váltónak. Máté eltiltása tavaly áprilistól datálódik, így a két csúcsot nem érinti.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt