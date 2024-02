Dejan Sztankovics: Ez nagy lecke volt számunkra!

– Természetesen csalódott vagyok, nem örülök, de el kell ismerni: a jobb csapat jutott tovább, számos szituációban a görögök voltak jobbak, agresszívebbek, úgy hogy semmit nem kockáztattak.

Nagyon sajnálom a szurkolóinkat, hiszen telt ház volt, de nem tudtuk kellően feltüzelni őket, és azt, hogy velünk ünnepelhessenek.

A jövőre tekintettel ez a két mérkőzés nagy lecke volt számunkra abból a szempontból, hogy mit kell tegyünk, hogy még jobbak és sikeresek legyünk egy olyan szintű rivális, mint az Olympiakosz ellen is. A görögöknek a mieinknél értékesebb, minőségi futballistái vannak. Alaposan kielemezzük a történteket, hiszen a mi utunk a nemzetközi porondon ezennel befejeződött, holnaptól már az új céljainkra, a bajnoki címre fókuszálunk, és mindent megteszünk azért, hogy újra aranyérmesek legyünk, és a kupaküzdelmek során újra minőségi együttesekkel találkozzunk!

Varga Barnabás sem gyakran tudta lerázni az Olympiakosz játékosait Fotó: fradi.hu

Arra a felvetésre, hogy a történtek ismeretében esetleg csinálna-e valamit másképp, a szakember így felelt:

– Hazámban, Szerbiában van egy mondás: „a háború után már mindenki tábornok!” A kiesés ellenére is ugyanúgy csinálnék mindent, ha megismételnék a visszavágót, ugyanazt a tizenegy futballistát küldeném ki, talán egy kulcsjátékost hiányolhatunk, de el kell ismerni: az Olympiakosz nagyon jól játszott.

A Ferencváros vezetőedzője a tanulságokról is beszélt:

– A srácoknak is elmondtam az öltözőben: minimum annyit kell futni, mint az ellenfél! Nagyon sok labdát kell szerezni a középpályán, és ezután a pontos, jó átadásokra kell törekedni, hogy veszélyesen kontrázhassunk, ezzel is kizökkentve az ellenfelet a magabiztosságából. Fontos, hogy amikor nálunk van a labda, higgadtan és nyugodtan játsszunk, a visszavágón is kicsit sokat idegeskedtünk. Mindez valahol normális, hiszen

óriási teher volt a játékosokon, akik mindent kiadtak magukból.

A második félidőben talán picit jobbak voltunk, de ez nem volt elég a továbbjutásunkhoz...

Nyitókép, fotó: MTI/Czeglédi Zsolt