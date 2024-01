„Örökre a szívünkben” – szívfacsaró videóval emlékezett meg az elhunyt Fehér Miklósról a Benfica

Az ország legsikeresebb klubja, a Benfica korábbi búcsúztatójában kijelentette, Fehér Miklósra mindig emlékezni fognak, örökké egy lesz közülük.

A klub a halálának 20. évfordulóján egy szívszaggató videóval emlékezett a magyar csatárra, amelyben korábbi edzője és játékostársai is feltűnnek: többek között José António Camacho, Tiago, Nuno Gomes, vagy Simao Sabrosa.

Fehér Miklós bárhol is játszott, mindenhol kedvelték mosolygós személyisége, pozitív attitűdje miatt. A tőle származó egyik leghíresebb idézet is kifejezi, milyen ember is volt ő.

Engem a futball megtanított győzni, és megtanított veszíteni, és megtanított arra is, hogy az öröm úgyis felülkerekedik a bánaton, és hogy a gól maga a boldogság, a gyógyír minden addigi kihagyott helyzetre.”

Mint ismert, Győrben emlékmúzeumot hoztak létre Fehér Miklós tiszteletére, rendszersen emléktornát rendeznek, az ő nevét viseli az utánpótlás akadémiája. A portugál Benfica visszavonultatta Fehér Miklós 29-es számú mezét, a klub stadionjában mellszobrot állítottak a tiszteletére, temetésén még a legendás, azóta szintén elhunyt Eusébio is részt vett.

🕊️ 20 anos de saudade. A homenagem do treinador e companheiros de equipa de 2004.#EPluribusUnum pic.twitter.com/d2oJ4MYQZk — SL Benfica (@SLBenfica) January 25, 2024

Fotó: képkivágás/X-videó