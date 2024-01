Kicsoda? Ha nincs Szoboszlai és Szalah, van Kiwior!

Igazi csúcsrangadót hozott a labdarúgó angol kupa (FA-Kupa) újabb fordulója. Már a legjobb 32 közé jutásért összecsapott egymással az élvonalbeli bajnokságban az aranyéremért küzdő ötös két csapata. A Premier League-ben megtorpant Arsenal fogadta a listavezető Liverpoolt. December 23-án, bajnoki találkozón 1-1-re végeztek a felek a Mersey-partján, ezúttal Londonban csaptak össze úgy, hogy a Vörösöknek számos hiányzójuk – köztük Szoboszlai Dominik – mellett a váratlanul megbetegedett Virgil van Dijkot is nélkülözniük kellett. Meg is érződött a védelem vezérének hiánya, az első negyedórában nekiestek az Ágyúsok a vendégeknek: 6 lövéssel is próbálkoztak, volt,

hogy a kapust kicselezve lőttek az oldalhálóba, Martin Odegaard pedig a lécet találta telibe.

Megúszta a kritikus időszakot Jürgen Klopp csapata, amelyben a magyar középpályás és a kontinensbajnokságokra elutazott Mohamed Szalah és Endo Vataru távollétében Jones, Mac Allister és Elliott alkotta a középpályát, elöl a Gakpo – Diaz – Nunez trió kezdett. Az első félidő hajrájában a Liverpool is közel járt a gólszerzéshez: Alexander-Arnold sistergős lövése után a lécen csattant a labda. A 78. percben is a léc mentette meg az Arsenalt, akkor Jota fejesét hatástalanította. Két minutummal később megszületett a mérkőzés egyetlen gólja: Alexander-Arnold oldalszabadrúgását a kapusát megelőzve a saját kapujába csúsztatta Jakub Kiwior. A fiatal lengyel védő öngólja után a 95. percben egy kontratámadás végén Luiz Diaz döntötte el végleg a találkozót.

A Liverpool tehát nagy skalpot gyűjtve továbbjutott az FA-Kupa 3. fordulójából. A következő körben, január végén remélhetőleg Szoboszlai Dominik is pályára léphet, egyszersmind debütálhat a sorozatban.