A tolószékből már fölálltam, és újra van munkám! – Kiprich József a Mandinernek

Néhány hónapja még aggasztó híreket lehettt olvasni önről, miután egy otthoni baleset következtében olyan szerencsétlenül esett, hogy combnyak- és könyöksérülést szenvedett. Adja magát kérdés: hogy van?

Most már elvagyok, köszönöm! Még szükség van a mindennapokban a botra, de most már a körülményekhez képest jól érzem magam, a tolószékből már rég fölálltam, el is felejtettem. Mindent megtudok csinálni, de azért nagy szerencse, hogy a feleségem és a két fiam, Dani és Dávid itt vannak velem, és mindenben segítenek. Illetve a két fiú éppen akkor, amikor nálunk jár.

Mivel telik egy napja?

Felkelek, megreggelizem, és nézem a tévét. Ezen kívül heti háromszor kártyázunk a haverokkal, ez nagyon kikapcsol, elfelejteti velem a még meglévő fájdalmakat.

Mit játszanak?

Pirosozunk. Nem hiszem, hogy ismeri...

Igaza van, soha nem hallottam még róla!

Pedig nagyon jó játék, majd ha egyszer erre jár, megtanítom. A snapszerhez hasonló, a lényeg, hogy sokat zrikálhatjuk egymást a haverokkal. Szintén fontos dolog, hogy ugyan tétre játszunk, de nem a pénzről szól a dolog. Ha nagyon formán kívül vagyok, akkor is maximum 300 forint körül veszítek.

Ha önnel beszélget az ember, két epizód kihagyhatatlan a pályafutásából: az osztrákoknak Bécsben lőtt két gólja 1985-ben (a 3-0-s győzelemnek köszönhetően, az utolsó, a Hollandia elleni selejtező mérkőzéstől függetlenül kijutottunk Mexikóba), valamint a holland sztárcsapat, a Feyenoord, ahol a mai napig Istenként tisztelik. Van-e olyan dolog, amit még nem mesélt el az 1986-os világbajnokságról?

Nem hiszem. Maradjunk annyiban: a mai napig nem szép emlék...

Nagy Antal, Garaba Imre és az áldott emlékű Kardos József nyilatkozta korábban, hogy már a bemelegítéskor megmagyarázhatatlan fáradtság jött rájuk, és a tűző napfényben csak árnyakat láttak. Ön azt is mondta: meggyőződése, hogy megmérgezték a csapat tagjait. Ma is fenntartja ezt?

Biztos vagyok benne, hiszen

már a bemelegítéskor éreztem, hogy rosszul vagyok. Egészen pontosan: képtelen vagyok futni, csoszogni is alig tudtam pár métert. Én, aki korábban úgy futottam, mint a nyúl!

Az a bizonyos 1985-ös osztrák-magyar, a mérkőzés embere: Kiprich József

Fotó: MTI/Németh Ferenc

Kellemesebb téma a hollandiai évek, hat esztendőt játszott Rotterdamban, 128 mérkőzésen 53-szor volt eredményes, egyszer nyertek bajnokságot a Feyenoorddal. Népszerűségére jellemző: a klub fanatikusai a mai napig szerveznek utat Tatabányára, csak azért, hogy találkozhassanak önnel.

Idén nyáron is rengetegen voltak, egy 50-60 fős csoport csak miattam jött el Tatabányára. Akadt olyan rajongó, aki a családját is elhozta, és nagy büszkén mesélt rólam a gyermekeinek. Volt minden, közös fotó, sztorizgatás. De tudja, mi a legjobb gyógyír a sebeimre?

Kíváncsian hallgatom.

A hétvégén Kiprich-napokat tartanak Rotterdamban!

Tessék?! Illetve, gratulálok!

A harmadik helyezett Twente ellen játszik rangadót a jelenleg második Feyenoord, és erre a meccsre meghívtak engem szőröstül-bőröstül, azaz a családom összes tagja hivatalos az eseményre. Szombaton utazunk, ahogy hallottam, már megy a nagy szervezkedés, lesz közönségtalálkozó, élménybeszámoló, múltidézés, vasárnap pedig a meccs! Már nagyon várom, csupán egy dologtól rettegek: a repüléstől...

Sokkal kevesebb repülőgép-baleset történik, mint országúti koccanás...

Most azért nem nyugtatott meg annyira...

Újra van ok a mosolyra!

Fotó: vsc1932.com

Pedig higgye el, ez volt a cél. Az utóbbi években azért sem kellett idegeskednie, mert nem nagyon volt munkája – hiszen szerencsére nincsenek anyagi gondjai.

Ez teljes mértékben igaz! Mégpedig azért nincs, mert a holland törvények miatt annak idején, a játékosként kapott havi fizetésemből kötelezően bruttó 25 százalékot levontak, és mi csak a csökkentett pénzt kaptuk meg. Ennek köszönhetően viszont

életem végéig állandó havi jövedelmet kapok a holland államtól. Ebből pedig megélek. Nem tagadom: kényelmesen, kellemesen megélek.

S a végére még egy igazán jó hír: a napokban derült ki, hogy visszatér a magyar labdarúgás vérkeringésébe. A tervek szerint az utánpótlásképzést új szintre emelő Jövő Csillagai Program egyik szakmai vezetője és mentora lesz Vértesszőlősön. Mi lesz a pontos feladata?

A teljes munkát felügyelem majd. Szerencsére egyre komolyabb stáb jön össze,

minden valószínűség szerint újra összeáll a Kiprich, Plotár duó, Vincze Pilu nem tarthat velünk, mert jelenleg a szlovákiai Komárno szakmai igazgatójaként dolgozik.

Egy helyi építési vállalkozó állt a Jövő Csillagai Program mögé, már megkötött szerződésünk van több, a legmagasabb szakmai képesítéssel rendelkező magyar szakemberrrel, és két olasz klubbal is. Kiemelten a 6-14 éves korosztály tehetségeivel foglalkozunk majd, izgatottan várom már a nyári kezdést! Minden munka kihívás, de gyerekkel foglalkozni azért is különleges, mert tudni kell velük bánni. Elsődleges célom, hogy megszerettessem velük a futballt, hiszen ha elkapja őket a gépszíj, és elkezdenek meccsre járni, olyan nagy baj már nem történhet!