Őszinte vallomás a korábbi MLSZ-elnöktől: a saját nevelésű fiatalok 200-300 ezres fizetésekkel elvannak

A jelenleg a BVSC szakmai igazgatójaként dolgozó sportvezető a csakfoci.hu portálnak adott interjúban először a magyar második liga színvonaláról fejtette ki a véleményét.

Az NB II egy nagy massza, alig van különbség az együttesek között.

A játékminőség nagyon alacsony, csak gyötrik egymást a csapatok. Játékkultúrában a Kozármisleny és a Gyirmót kiemelkedik, mostanában a Vasasnak is volt egy-két futballra hasonlító momentuma. Ennek ellenére azt mondom, hogy a Kisvárda a nehézségek ellenére is kiharcolhatja a feljutást, de nem látom, hogy csapatot építenének” – jelentette ki Kisteleki István.

A BVSC a vártnál sokkal jobban teljesít, hiszen annak ellenére a 6. helyen áll a vasutascsapat, hogy a hazai meccseiket a Szőnyi úti létesítmény korszerűsítése miatt albérletben (Tatabányán, majd a III. Kerület stadionjában) kellett lejátszaniuk. Minderről így vélekedik Kisteleki:

„Sokat fejlődtünk minden téren. A már említett biztos gazdasági háttér nagyon fontos, ezen kívül az is, hogy nálunk rend van minden területen. A játékosok mindig időben jutnak a fizetésükhöz, pontosan tudják, hogy mi a feladatuk, vagyis a munkafegyelem terén is élen járunk. Emellett rengeteget számít Csábi József szakmai munkája, akinek a kezei alatt egy ésszerűen játszó csapat lettünk, amely a lehetőségeihez mérten eredményes futballt produkál. Megjegyzem, mi is a nagy massza részei vagyunk, elég szürkék, ugyanakkor minden meccsen zakatolunk, harcolunk...” – mondta a szakmai igazgató, aki szerint azért is éri meg gazdaságilag a saját nevelésű fiatalok csapatba építése, mert 2-300 ezres fizetésekkel elvannak, és ez nem elhanyagolható tényező.

„Rengeteget számít Csábi József szakmai munkája” Fotó: bvsc.hu

Kisteleki Istvánról köztudott, hogy az élvonalban többek között az Újpest mestereként is dolgozott. A szakember pozitív véleménnyel van korábbi klubjáról, sőt állítja: a lilák a következő szezonban a bajnoki címért is harcba szállhatnak!

„Jól indultak el Újpesten, remekül vegyítik a fiatalokat az idősebbekkel és a légiósokkal, Grzelak pedig egy kiválóan építkező edző.

Ha nem térnek le erről az útról, a következő szezonban már harcban lehetnek a bajnoki címért, megszorongathatják a Ferencvárost, főleg, ha a Fradi ilyen szélsőségesen szerepel, mint most”.

– tette hozzá a szakember.