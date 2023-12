Szoboszlai Dominik és a Liverpool önfeledten készül a karácsonyi meccsre (VIDEÓ)

Nagy-Britanniában az ünnepek idején sem ér véget el a futball időszak. A hagyományos Boxing Day keretein belül kedden az angol élvonalban öt izgalmas mérkőzés vár is ránk. Az egyik kiemelkedő találkozó a Premier League 19. fordulójában zajlik majd, ahol a második helyen álló Liverpool a Burnley vendégeként lép majd pályára – írta meg a Magyar Nemzet.

A Liverpool csapata a hétvégi hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az éllovas Arsenal ellen

Szoboszlai Dominik és csapata is részt vesz ezen a karácsonyi játéknapon, és a Liverpool honlapjára és közösségi oldalára feltöltött videó is bizonyítja, hogy a csapatot már magával is ragadta az ünnepi hangulat. A játékosok izgatottan készülnek arra, hogy a karácsonyi ünnepek közepette ismét a pályán bizonyítsák tudásukat.

A csapat videóját itt tekintheti meg:

Getting into the festive spirit 😁🎅 pic.twitter.com/SSt6qrjg29 — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2023

***