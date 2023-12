Két csapás is érte Marco Rossit az ünnepek előtt!

Kezdjük Kalmár Zsolttal: ismert, a 36-szoros válogatott középpályás – hiába volt a DAC-nál hosszú ideig csapatkapitány, sőt, az Év játékosának is megválasztották – augusztus közepén úgy döntött: csaknem egy évtized után visszatér a magyar élvonalba, az akkor még kiesés ellen küzdő FC Fehérvárhoz írt alá.

Sokan Kalmárnak tulajdonítják, hogy a háromszoros bajnokcsapat megkezdte a szárnyalását

(a 9. forduló után mindössze öt pontot kapart össze a csapat, és csupán egyetlen ponttal előzte meg a kieső zónában tartózkodó Mezőkövesdet és a Zalaegerszeget). Ami tény: az utolsó tíz mérkőzésen egy 8 győzelmet, 1 döntetlent, 1 vereséget tartalmazó mutatót produkált a Vidi, és ennek a menetelésnek kulcsfigurája volt a válogatott futballista, aki többször is látványos gólokkal és gólpasszokkal segítette az eredményességet. (Nem véletlen, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány is stabilan számított rá a válogatottnál, az ősszel pályára lépett Csehország, Szerbia, Bulgária és Montenegró ellen is.)

A feketeleves ezúttal a Kecskemét elleni bajnokin jött el: Kalmár – egy teljesen ártalmatlan szituációban – újra súlyos sérülést szenvedett (emlékezhetünk rá, korábban a Puskás Aréna nyitómeccsén, Uruguay ellen, majd az Andorra elleni vb-selejtezőn sérült meg súlyosan, melyek után, mindkét esetben több mint egyéves kényszerpihenő várt rá, ki is hagyta a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot), a 32. percben kellett lecserélni.

A játékos fájdalmas arccal vette tudomásul sérülését, jelzésértékű volt, hogy a földet verte dühében, nyilván pontosan érezte: ennek a fele sem tréfa!

A napokban meg is műtötték a lágyékát, klubja, a Fehérvár FC csupán annyit közölt: „több hónapos kihagyás vár rá”. Mindenesetre hihetelen balszerencse lenne, ha Kalmárnak immár a második kontinensviadalt is ki kéne hagynia, ami tény: az NB I 2023/24-es szezonja már május 18-án véget ér, tehát nem sok ideje marad arra, hogy visszanyerje a formáját.

A Bournemouth védőjének két hónapot kell kihagynia Fotó: sebastianzaj/Instagram

Két napja az is kiderült: az utóbbi időben ismét jó teljesítményt nyújtó, a Manchester United ellen a mezőny legjobbjának választott, az Aston Villa ellen gólpasszt adó Kerkez Milos a Bournemouth keddi edzésén szenvedett bokasérülést, miután csapattársa, Dominic Solanke ráesett. Az előzetes diagnózis szerint két hónapot kell kihagynia, így az ő esetében minden remény megvan arra, hogy a Európa-bajnokságig ismét válogatott formába lendüljön...

De azért akad jó hír is Marco Rossi számára: a Csehország elleni barátságos mérkőzésen megsérülő Willi Orbán illetve a Litvánia elleni Eb-selejtező után kidőlő Fiola Attila a téli felkészülést már teljes intenzitással végezheti el...

Nyitókép Fotó: fehervárfc.hu