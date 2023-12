Ez már a futball halála! A FIFA felfüggesztheti a Brazil Labdarúgó Szövetséget

Az előzmények: egy Rio de Janeiró-i bíróság december 7-én leváltotta posztjáról a Brazil Labdarúgó Szövetség elnökét Ednaldo Rodriguest (ráadásul az ítéletet megerősítette a legfelsőbb bíróság is) mert úgy ítélték meg, hogy a sportvezető tavalyi újraválasztása kapcsán (amely során 2026-ig meg is erősítették a pozíciójában) jogi és egyéb visszaélések történtek. A riói bíróság egyben felhatalmazta a Brazil Sportbíróság vezetőjét, José Perdizt, hogy harminc napon belül szervezze meg az új elnök kinevezését. (Ebben egyébként nagy gyakorlata van a braziloknak, hiszen 2021-ben ugyancsak bírósági végzéssel távolították el a futballszövetség akkori első számú vezetőjét, Rogério Caboclót.)

A helyi hatalmasságok ugyanakkor azzal nem számoltak, hogy ezekkel az intézkedéssel komoly veszélybe sodorhatják a futballvilág egyetlen ötszörös világbajnokának FIFA-tagságát!

Ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egy dologra különösen háklis: ha egy tagállam szövetsége belügyeibe úgymond kívülről, egy harmadik fél próbál beavatkozni!

Veszélyben a brazil futball! Fotó: MTI/EPA/Antonio Lacerda

Nem véletlen, hogy ezt szigorúan tiltja is a FIFA alapszabálya; az illetékesek ezt levélben meg is erősítették a CBF-nek! S hogy a fentieknek fele sem tréfa, igazolja: a történet olyannyira előrehaladott állapotban van, hogy a Nemzetközi és a Dél-amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) január 7-án külön bizottságot hoz létre a helyzet mielőbbi tisztázására, és ameddig a helyzet nem tisztázódik, nem is engedélyezik az új választás kiírását.

Ha mindezt a brazilok semmisnek tekintik, komoly büntetésre számíthatnak, amely legvélgső esetben akár a FIFA-tagság felfüggesztése illetve a kizárás is lehet, amelynek következtében nem csak a válogatott, hanem egyetlen brazil klub sem versenyezhet a FIFA égisze alatt rendezett világversenyeken és egyéb eseményeken.

A Brazil Sportbíróság teljhatalmú ura, José Perdiz (aki ideiglenesen a CBF elnöki posztját is betölti) egyből vissza is vett az agarakkal:

ígéretet tett arra, hogy „természetesen a megadott határidőn belül, a megkövetelt átláthatósággal és feddhetetlenséggel írjuk majd ki a választásokat...”

Nyitókép A leváltott elnökkel Neymar is jó barátságot ápol Fotó: AFP/Nelson Almeida