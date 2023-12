„Ez a kupaszereplés gyógyír a sebekre, ebből lehet építkezni!” – a Fradi legendái a Mandinernek

Csank János, a Ferencváros korábbi vezetőedzője: Minden elismerést megérdemel a Fradi, mert a BL-kudarc után fel tudott állni a padlóról!

„Először is annak örüljünk, hogy az UEFA illetékesei – hála Istennek – kitalálták ezt a lebonyolítási formát, hiszen miután kiesett a Bajnokok Ligája selejtezőjéből, itt kapott egy újabb esélyt az FTC. Természetesen nagyon örülök a Fradi továbbjutásának, teljesen megérdemelték, de hanyatt nem kell esni, hiszen mégiscsak a harmadik számú európai kupáról van szó. Mint ahogy az egész sorozatban, a Fiorentina elleni mérkőzésen is voltak szerencsés momentumok. Egyáltalán nem voltam ideges a meccs előtt, hiszen direkt a lilák kedvéért néztem bele az általam egyáltalán nem kedvelt Serie A küzdelmeibe, és az derült ki számomra, hogy a firenzeiek igencsak harmatos csapatot alkotnak. Ha a Fradi kicsit jobb formában van, meg is nyerhette volna az utolsó csoportmeccset. De ne legyünk telhetetlenek, örüljünk annak, hogy telt ház – 20 ezer szurkoló – előtt összejött a továbbjutás! Idén ősszel kétféle Fradit láthattunk: amelyik a bajnokságban, és amelyik a nemzetközi kupaporondon szerepelt. Ezzel együtt

még mindig ők a legesélyesebbek az újabb bajnoki aranyra is, ám ehhez muszáj lesz tavasszal mindkét frontvonalon maximálisan koncentrálniuk.

Egyelőre a nemzetközi szereplés volt a fontosabb (anyagi szempontból is). Minden elismerést megérdemel a Fradi, mert a BL-kudarc után fel tudott állni a padlóról, és veretelenül hozott le egy csoportkört. Ez a szereplés egyértelműen gyógyír a sebekre!”

A Ferencváros az utolsó csoportmérkőzésen sem játszott fejetlenül

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Szűcs Lajos, a Ferencváros korábbi válogatott kapusa: Csak az a kérdés, hogy az FTC hány pont előnnyel végez újra a tabella élén.

„Fradi-érzelmű emberként természetesen nagyon örülök a zöld-fehérek továbbjutásának. Az őszi idény összes történését és nehézségét figyelembe véve ez egy nagyon szép és elfogadható eredmény. Izgatottan várjuk a folytatástE A sikeres nemzetközi szereplésből tovább lehet építkezni, hiszen a hideg zuhannyal felérő BL-kiesés után a játékosok bebizonyították, hogy igazi csapatot alkotnak, ráadásul egy Európa-liga szintű csoportból sikerült továbbjutniuk!

Mindezt úgy, hogy a csapat veretlen maradt, és a csoport – papíron – legerősebb csapata, a Fiorentina ellen – a helyzetek számát tekintve – közelebb állt a győzelemhez.

Azért is örömteli a továbbjutás, mert a Ferencváros továbbra is ott maradt Európa futballtérképén. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi siker után tavasszal az újabb bajnoki cím megszerzése sem okoz majd gondot a Fradinak. Az NB I-ben mindenki őket akarja legyőzni. A rengeteg átszervezés és sérülés után jelenleg ugyan a második helyen áll klub a bajnokságban, számomra azonban továbbra sem az a kérdés, hogy ki nyeri meg az aranyérmet, hanem az, hogy az FTC hány pont előnnyel végez újra a tabella élén.”

Telek András, a Ferencváros korábbi válogatott védője: Hősies küzdelem volt, a srácok mindent megtettek a továbbjutásért!

„Ahogy azt vártuk az utolsó, Fiorentina elleni csoportmérkőzés rendkívül nehéz volt. A firenzeiek nagyon erős csapat benyomását keltették, különösen a légipárbajokban tűntek verhetetlennek. Hősies küzdelem volt, a srácok mindent megtettek a továbbjutásért, és az összképet tekintve abszolút meg is érdemelték. Még akkor is, ha néhány mérkőzésen és szituációban ehhez a szerencsére is szükség volt. A vártnál kissé gyengébb bajnoki szereplést mindenképpen feledtette az újabb nemzetközi kupabravúr, és meggyőződésem, hogy egy jó téli felkészülés után az újabb aranyat is simán begyűjtjük!”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás