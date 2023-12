Cristiano Ronaldo kis híján 39 évesen is elnyűhetetlen: a világ legeredményesebb játékosa lett 2023-ban!

A szaúdi bajnokságban karácsony másnapján pótolták az Al-Ittihad – Al-Naszr rangadót (a hatodik helyezett hazaiak fogadták a bajnoki címre hajtó vendégeket, akik 7 pont lemaradással loholnak az élen álló Al-Hilal nyomába). A mérkőzést a vendégek magabiztosan, 5-2-re nyerték meg, nem utolsósorban az ismét remeklő Cristiano Ronaldo jóvoltából: a portugál világklasszis ezúttal két büntetőt értékesített magabiztosan.

A három pont megszerzésén túl a duplázásnak azért is van jelentősége, mert CR7 a világ legeredményesebb játékosa idei versenyében megelőzte (a portugál 53 gólnál tart) legfőbb riválisait, az egyaránt 52-szer eredményes Harry Kane-t (Bayern München), és a Paris SG csillagát, Kylian Mbappét, no, és elhúzott a „csupán” 50 találatnál tartó Erling Haalandtól. (A hírt egyébként az ismert olasz sportújságíró, Fabrizio Romano is megosztotta a közösségi oldalán.)

A fent említett klasszisok közül már csupán Erling Haaland jelenthetne némi veszélyt Ronaldóra (a Manchester City december 30-án lép pályára a Newcastle ellen, ám az sem biztos, hogy még a norvég válogatottban, a Feröer-szigetek elleni Eb-selejtezőn megsérülő támadó bevállalja az év utolsó bajnokiját, ráadásul négy találatot kellene szereznie, hogy megelőzze fő vetélytársát), ám az Al-Naszr még szintén játszik bajnokit az idei év utolsó előtti napján, és a fejleményekhez nyilván a portugál támadónak is lesz egy-két szava...

A nagy találkozás...

Fotó: Getty Images

Az Al-Ittihad – Al-Naszr meccsnek akadt még egy – nem is akármilyen – különlegessége: e mérkőzésen ugyanis ellenfélként találkozott újra egymással Karim Benzema (a francia csillag ez év júniusában igazolt a királyi gárdából a szaúdi bajnokságba) és Cristiano Ronaldo, akik 2009 és 2018 között kilenc szezonon keresztül játszottak együtt a Real Madridban, és nyerték meg (többek között) négyszer a Bajnokok Ligáját és kétszer végeztek a bajnokságban a dobogó legfelső fokán.

A két klasszis ezt megelőzően 2021-ben, Eb-mérkőzésen is szembenézett egymással: a Puskás Arénában rendezett, és 2-2-re végződő Portugália – Franciaország találkozón mindketten gólt is szereztek...