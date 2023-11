Szoboszlai Dominik: Így legalább izgult mindenki!

„Ahogy megkaptam a labdát, egyből az Izland-meccs jutott az eszembe. Nagyrészt majdnem ugyanúgy csináltam, csak a vége nem ugyanaz lett sajnos. Ha most nagyon őszintén kellene beszélnem erről a mérkőzésről, akkor nem biztos, hogy jól jönnék ki ebből, és szerintem senki. Leveszem ebből is a pozitívumot, és örülök, hogy kint vagyunk az Eb-n” – értékelt az M4Sportnak Szoboszlai, aki 2020-ban, Izland ellen kijutotta a részben hazai tornára Magyarországot, ám ott sérülése miatt nem léphetett pályára. Ezúttal a minimális célkitűzés, a pontszerzés elérése ellenére is elégedetlen volt Szoboszlai Dominik.

„Az utolsó lépést akartuk, viszont én nem csak egy pontot akartam. Attól függetlenül, hogy ez elég volt ahhoz, hogy kijussunk. Inkább jobb, hogyha most csendben maradok, és elviszem ezt az egy pontot. Büszke vagyok a csapatra, tényleg hogy a végsőkig küzdött. Viszont magunknak csináltuk meg. Kirázott a hideg! Nagyon örülök, hogy nem play-offon kellett vívnunk akárkivel is, teljesen mindegy, hanem egyenes ágon kijutottunk az utolsó meccs lejátszása nélkül ráadásul. Úgyhogy könnyebbé is tudtuk volna tenni ezt a mérkőzést, úgy gondolom. Így legalább izgult mindenki remélhetőleg! ” – zárta gondolatait Szoboszlai Dominik.