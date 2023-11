Paralimpiai bajnok Milák Kristófról: Látom a párhuzamot kettőnk között!

2023-ban is folytatta elképesztő győzelmi sorozatát Kiss Péter Pál. A még mindig csak 20 esztendős parakajakozó idén is megnyerte az Európa-bajnokságot és a világbajnokságot KL1 200 méteren. A 2021-ben megrendezett tokiói paralimpiai bajnoka 2021-ben 16 évesen robbant be a köztudatba, s azóta minden évben világbajnok lett. Sorozatban negyedszer! Nem is volt kérdéses, ő lett ismét az esztendő legjobbja sportágában. Ugyanakkor ahogy a lapunknak adott interjújából kiderül: nem volt könnyű éve, s a tavalyi sem az ötkarikás siker után.

Egy mindig mosolygós kerekesszékes fiatalember. Mennyire érzi a súlyát, hogy közeleg a párizsi Paralimpia?

Kevesebb mint egy év van hátra, úgyhogy időben el is kezdtem a felkészülést. A vízi edzések után rátértünk a téli felkészülésre: konditeremben erősítünk és medencében úszóedzéseim vannak.

Én már nagyon várom a párizsi játékokat.

Remélem, a covid-korszakban tartott tokióival ellentétben lehetnek szurkolók is a lelátókon, és akkor egy még jobb verseny és élmény lehet!

Bizonyos értelemben, az első "igazi" Paralimpiája lesz méltó körítéssel. Ám mintha ebben az évben nem mentek volna olyan gördülékenyen a dolgai, mint korábban. Mi történt?

Hála Istennek a fő versenyek jól sikerültek, de az év eleje nagyon zaklatott, körülményes volt. Nehezen indult a felkészülésem, mert januárban kezdetleges gerincsérv hátráltatott. A derekam nagyon elkezdett fájni, és jelentősen visszaesett a terhelhetőségem. Áprilisban tudtam volna visszaállni a kemény edzésmunkába, addigra jöttem helyre fizikálisan. Csakhogy közbeszólt az érettségi, amit megcsináltam, s ezért megbeszéltük az edzőmmel (Pruzsina István, para kajak-kenu edző – a szerk.), hogy az a plusz pihenés még belefér. Úgyhogy májusban tudtam teljes intenzitással edzeni. Sokat hagytam ki, a téli alapozó munkát teljesen, izmot nem tudtam felépíteni. Nehéz volt utolérnem magam, de sikerült, és nyáron már zavartalan volt az életem.