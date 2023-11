Nagy bravúrral és kis szerencsével még az első hely is elcsíphető! – a Fradi legendái a Mandinernek

Bálint László, a Ferencváros korábbi válogatott hátvédje: Érthetetlen, hogy miért nem állították ki a Genk légiósát!

- A Genk ellen egy kiegyenlített mérkőzést játszottunk, mindkét csapat nyerhetett volna, de a végén igazságos eredmény született, bár a Fradi közelebb állt a győzelemhez. Nem szoktam a játékvezetéssel foglalkozni, de miután Samy Mmaee-t lerúgta Daniel Munoz, egyértelműen piros lapot kellett volna kapnia; érthetetlen, hogy a VAR miért nem avatkozott közbe! Az pedig már a sors furcsa fintora, hogy az emberhátrányban lévő Fradi ellen éppen a Genk kolumbiai légiósa egyenlített.

Azért is bosszantó mindez, mert egy sikerrel hatalmas lépést tettünk volna a nagy álom, a továbbjutás felé,

ám még így is 50 százalék esélyt adok, hogy a csoport favoritja, a Fiorentina mellett a Ferencváros marad életben. Azt sem tudom, és nem is akarom elhallgatni, hogy mérhetetlenül igazságtalannak tartom, hogy a Kecskemét elleni bajnokit egy játékra teljesen alkalmatlan és sérülésveszélyes talajon lejátszották. Ez felháborító döntés volt – és méltatlan az NB I-hez!

Daniel Munoz - kiállítás helyett egyenlítés...

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hajdu Attila, a Ferencváros korábbi válogatott kapusa: Nincs könnyű helyzetben a Fradi...

Valljuk be, a Genk elleni döntetlen nem igazán jó eredmény, hiszen elszalasztottunk egy nagy esélyt. Nincs mese, a Csukaricski ellen kötelező lesz a győzelem. A Fiorentina ellen is megvan a sansz a bravúrra, de még hazai környezetben is elég necces lesz a győzelem, ám ha összejön, annál nemesebb lesz a siker. De az biztos: az olaszok nem veszik lazára a találkozót. Egy szó, mint száz, egyáltalán nincs könnyű helyzetben a Fradi, de bravúros játékkal és kis szerencsével még az első hely is elcsíphető!

Telek András, a Ferencváros korábbi válogatott hátvédje: A Csukaricski elleni idegenbeli meccset sem szabad félvállról venni!

A Genk elleni meccs után van hiányérzete az embernek, de még nem dőlt el semmi, hiszen a csoportban három közel egyforma képességű csapat küzd a továbbjutásért. Ha hazai pályán legyőzzük a kvartett legjobbját, a Fiorentinát, simán meglehet a továbbjutás. Előtte viszont még egy nagyon fontos meccs vár ránk idegenben, a Csukaricski ellen, amelyet egyáltalán nem szabad félvállról venni. A védekezés döntő jelentőségű lesz, nem kell tíz emberrel támadni, a második játékrészben is meg lehet nyerni a meccset, hiszen az a Groupama Arénában is látszott, hogy az utolsó fél órában mennyire elfáradt a szerb rivális. Elöl pedig – még Varga Barnabás kiesése után is – van elég sok jó képességű csatárunk, akik bármikor képesek eldönteni a találkozót. A Fiorentina is verhető, de az első meccsből kiindulva nyilván nem veszik félvállról a találkozót, és afelől ne legyenek kétségeink: idegenben is rendkívül veszélyesek lesznek!

Wukovics László, a Ferencváros korábbi válogatott támadója: A Fradi egyértelműen felvette a kesztyűt!

A Genk elleni meccs egy nagyon jó találkozó volt, mindkét csapat nyílt sisakos támadójátékot produkált, ám arra is ügyelve, hogy ne adják föl a biztonságot. A Fradi egyértelműen felvette a kesztyűt, talán több helyzete is volt, mint a belga riválisnak, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a meccsnek volt olyan időszaka is, amikor a Genk volt a jobb. Az összképet tekintve tehát igazságos döntetlen született.

Egy kicsit hiányérzetem van, hiszen a két idegenbeli döntetlennek akkor lett volna igazán értéke, ha a második hazai találkozót is hozzuk.

Így nincs más választás, minthogy a hátralévő két mérkőzést meg kell nyerni. Hozzáteszem: a Csukaricskit mindenki lebecsüli, de nagyon kemény találkozóra számíthatunk Belgrádban, hiszen nyilvánvaló, hogy a szerb csapat sem szeretné pont nélkül zárni a csoportküzdelmeket. Az utolsó, Fiorentina elleni találkozón mindenképpen bravúr kell, az lenne ideális, ha a firenzeiek számára már tét nélküli találkozó lenne, azaz egy Genk elleni győzelem után érkeznének a Groupama Arénába, így a csoport második helyén végezve továbbra is életben maradnánk, és vívhatnánk egy újabb párharcot – immár egy Európa Ligából érkező riválissal.