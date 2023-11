Korábbi sikeredző lett Mátyus János utódja Kisvárdán

Úgy tűnik megvan az NB I idei szezonjában már a harmadik vezetőedzőtől búcsúzó Kisvárda Master Good együttesének új vezetőedzője. A klub, amely stadionjuk gyepszőgenyének meggombásodása miatt az idény első kilenc (!) mérkőzését idegenben kényszerült lejátszani még a tavaszi idény közben kinevezett, Újpestről kirúgott Milos Kruscsiccsal kezdte el a bajnokságot

A szerb mesterrel három forduló alatt 4 pontot gyűjtöttek Mesanovicék (Zalaegerszegről elhozták a három pontot, és Kecskeméten ugyan kikaptak, de az MTK elleni 0-0 sem volt szégyellni való), mégis mennie kellett. Révész Attila sportigazgató azzal indokolta a vezetőedző leváltását, hogy

„nem a saját, hanem a klub érdekeit szem előtt tartó szakemberre” van szükségük.

Ezután ideiglenesen a már a klubnál dolgozó Gerliczki Máté vette át a szakmai munka irányítását, majd szeptember elején nagy tervekkel érkezett Mátyus János, aki korábbi klubjainál ugyan senkinek nem engedett beleszólást a munkájába, de úgy érezte, a sportigazgatóval remekül tud majd együtt dolgozni, és az sem zavarta, hogy a csapat továbbra is idegenbe kényszerült.

Éppen ezért mindenkit derült égből villámcsapásként ért Kisvárdán, hogy a szakember e hét kedden benyújtotta lemondását.

Pedig a csapat már visszatérhetett a Várkerti Stadionba, meg is nyerte első hazai meccsét a Mezőkövesd ellen, bár azóta Pakson (1-3) és hazai pályán a Zalaegerszegtől is kikapott (1-2).

Mátyus János úgy érezte, nem tudta kimozdítani a Kisvárdát a gödörből

Fotó: kisvardafc.hu

A szakember a következőket nyilatkozta ezzel kapcsolatban:

„Nagy reményekkel érkeztem a klubhoz, hiszen sok ilyen – mondhatni, testhezálló – feladatot oldottam már meg korábban. Biztos voltam benne, hogy ez Kisvárdán is sikerül majd. Ideérkezésemkor sokan féltettek attól, hogy milyen lesz a munkakapcsolatom Révész Attila sportigazgatóval, de azt kell mondanom, hogy az egyik legjobb közvetlen főnököm volt. Mind szakmailag, mind emberileg csak köszönhetek neki, ezt most meg is teszem. Mivel a csapatot olyan hatékonyan nem tudtam kimozdítani a gödörből, mint bármelyik előző állomáshelyemen, ezért úgy döntöttem, hogy a klub érdekeit szem előtt tartva, megköszönöm a bizalmat, és távozom.”

Azóta meg is született a döntés az utódról: a korábban

a Balmazújvárost az élvonalba vezető, és ezzel történelmi tettet végrehajtó, majd az MTK-nál és a Diósgyőrnél is sikeresen dolgozó Feczkó Tamás lett a Kisvárda legújabb vezetőedzője.

Révész Attila sportigazgató így nyilatkozott a váltásról:

„Az idő szűkössége és a helyzet súlyossága miatt házon belüli megoldást választottunk a vezetőedzői szerepkör betöltésére. A klubunknál egy ideje tevékenykedő, az akadémiai fejlesztési területért felelős Feczkó Tamást bízzuk meg a teendőkkel, ő korábban több klubnál vállalt és sikerrel teljesített tűzoltó tevékenységet, igazán testhezálló számára a feladat. Az elmúlt időszakban volt rálátása a csapatunkra, jelen volt a mérkőzéseinken, csaknem teljes mértékben ismeri a klub filozófiáját, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy a szezon végéig őt bízzuk meg a vezetőedzői szerepkör betöltésével. Szerdától az edzéseket is ő irányítja. A szakmai munkában a következő öt mérkőzésen magam is segítek neki, és ezennel

az egész klub a csapat mögé áll. Mindenki, minden képességével azon lesz, hogy együttesünk újra visszataláljon arra az útra, amelyen a korábbi időszakban járt,

és egy megalkuvást nem tűrő csapat stílusjegyeit viselje magán, miközben a «soha nem adom fel» elve is érvényesül.”

Nyitókép: kisvardafc.hu