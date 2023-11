Meglehet, hogy az uniós pénzek ügye nem is fordult meg a fejében, és az is meglehet, hogy sértőnek is találja az összevetést, ám semmiképp nem az. Mert miként ahogy azok, akik az EU-s pénzek ügyében azt tartanák helyesnek, hogy igenis fagyasszák be azt a pénzt, amire várunk, sem a magyar népet akarják nehéz helyzetbe hozni, itt, a focinál sem arról van szó, hogy ne szeretnék, ha a magyar válogatott Európa-bajnok lenne. Igen, van az én környezetemben is olyan, aki a mi válogattunk ellen mondjuk nem szurkolt, inkább a sikere ellen volt. Nem azért, mert ő egy rossz patrió­ta – van ilyen? –, nem azért, mert nem szereti az országát, egyszerűen azért, mert rosszul viseli mindazt, ami ezt a hatalmat körbelengi.

A törvényekkel védett korrupciót, a protekcionista környezetet, az átláthatatlanságot, az egyre növekvő nepotizmust, másként: a lassan személyi kultuszba hajló rendszert, a totális térfoglalást. Megint másként: a mélyállamot, és még sorolhatnám. És téved, aki azt hiszi, hogy a sport, a labdarúgás világa az más, ott csak az eredmény, az eredményesség számít. Nagyon nincs így, erre a területre éppen azok a jellemző vonások, mint az egész politikai életünkre. Gondoljanak csak Felcsútra – vagy éppen Hatvanpusztára –, de gondoljanak a stadionépítések finoman szólva pontatlan elszámolásaira, vagy az ágazat egészére. Minden a Vezér igényei szerint és szórakoztatására készült.

Természetesen nem bántanám Rossit, ő elvégezte a munkáját, bár nem hinném, hogy nem lát bele a rendszer züllött működésébe. Úgy hiszem, pontosan tudja, mi veszi őt körbe, még ha bizonyos szempontból haszonélvezője is ennek a züllöttségnek.”