Ellentámadás indul a WADA-val szemben! – Az úszóelnök világbajnoki érmesnek tekinti a doppingvádak alól felmentett magyar sportolót

Elnöki gratuláció és elismerés

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke reagált elsőként a fejleményekre, illetve arra, hogy több támadás is ért magyar úszókat.

„Ez egy nagyon különleges és kényes eset, de egy sikertörténet. Nem emlékszem ilyenre, hogy megvádoltak egy magyar sportolót és egy szakmai csoport eljárása után felmentették. Hittünk Laura ártatlanságában, minden segítséget megadtunk. Nem rajtunk múlt, ám olyan helyzetbe került, hogy az egész életét megpecsételte:

másfél éven keresztül rajta volt ez a megbélyegzés mint egy skarlátbetű. Minden tiszteletem az övé és édeasanyjáé.

„Nagy Zsigmond sportjogász tudós hatékony munkát vézett, dr. Molnár Szabolcs éjszakákba menően egyeztetett kollégáival, több száz levélváltás történt, komolyan vették a munkát, és olyan beadvány készült, amely miatt visszavonulót fújt a WADA. Rendkívül sok bizonytalanság van a biológia útlevél-módszer kapcsán. Az orvosok is tanulják, meg kellett érteniük, egyáltalán, mi a vád...

Azért örülök, mert emberileg és sportolóként is nagyra tartom az orvostanhallgatót, aki Harvard helyett a hazáját választotta. Az én szememben felér egy világbajnoki éremmel a küzdelme!

Tiszta lappal tudja folytatni az életét. Az egész ügy konzekvenciája, mennyire nem tudjuk mi sem Magyarországon, pontosan mit jelent ez a biológia útlevél. A jövőre nézve, nekünk ezzel foglalkoznunk kell, és érdemes továbbadnunk a tudást, amit felhalmozott ez a mostanra összeállt csapat – fogalmazott az elnök, aki a szintén biológiai útlevél alapján megvádolt Kenderesi Tamás ügyéről nem nyilatkozott,hiába kérdeztük.

A sajtótájékoztató résztvevői: dr. Molnár Szabolcs, Ilyés Laura Wanda, Wladár Sándor és dr. Nagy Zsigmond

Fotó: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Meghurcoltatás és kérdőjelek

Ilyés Lauráról és fényes győzelméről szólnak a hírek. A 21 éves magyar bajnok úszó elérzékenyülve elevenítette fel az elmúlt időszak megpróbáltatásait.

„2022 szeptemberében kaptam az első tájékoztatást arról, hogy eltérést találnak a biológia útlevelemben. Olyan eltérések voltak, amelyek egy átlagember esetében fel sem tűnnének. Novemberben országos bajnok lettem 200 méter pillangón, hiszen nyugodtan tudtam készülni, mert tudtam, ártatlan vagyok. Erre három napra felfüggesztettek. Nehéz volt, mert meghurcolva éreztem magam és nem sejtettem, mi vár rám. Másrészt, három éves koromtól úsztam és koncentráltam a tanulásra, ez az egyensúly bomlott fel,mély gödörbe kerültem.

Orvosi segítséget kellett kérnem, depresszióba estem.

Már az megnyugtató volt, hogy rátaláltam a megfelelő szakemberekre, akik kézbe vették az ügyemet. Végül pozitív lett a végkifejlett, belátta a WADA, hogy soha nem nyúltam doppingszerekhez. Májusban felmentettek, 8 hónap kihagyás után visszatértem. Az Egyetemi Világjátékokon is szerepeltem, pedig pár nappal előtte jött a hír, hogy a doppingellenes szervezet fellebezett, így nem tudtam már az úszásra figyelni, ahogy szerettem volna. Mentálisan és fizikálisan is visszavetett a kihagyás. Azt mondják, dupla annyi idő kell, hogy azonos szintre visszakerüljek. Nagyon szeretem az úszást, de harmadévesként látom, lesz egy viszonylag biztos polgári szakmám. Még át kell gondolnom, van-e értelme megcélozni a párizsi olimpiai felkészülést” – monda sportolói céljaiban kissé elbizonytalanodva Illyés Laura Vanda, aki a Mandiner kérdésére arról beszélt, mennyire érezte magát kirekesztettnek.

„Vannak barátaim, nagyrészt az uszodából. Hallottam dolgokat, de legkevésbé azzal kellett megküzdenem, mit szól a világ. Nekem a legfontosabb az volt, hogy küzdjek az igazamért!”

Ilyés Laura Wandát meggyötörte a felfüggesztése és az alaptalan meggyanúsítása

Fotó: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Ellentámadásba lendülnek

Nagy Zsigmond, sportjogász hatalmas sikernek tartja, hogy felmentették a magyar sportolót.

„Óriási büszkeség maga a felkérés. Volt sportolóként erős az empátiám. Példaértékű a szövetség hozzáállása, támogató együttműködése. Az ausztrálok például pozitív minta esetén magukra hagyják a versenyzőt! Hangsúlyozom, hogy az eljárás 2 fő pillére: mindig a sportolót vádolják, de nincs ártatlanság vélelme. Másrészt neki kell igazolnia az igazát és bizonyítania, hogy nem követte el. Bűncselekményeknél fordítva van... Óriási teher nyomasztja a sportolókat.

Amikor az F16-os vadászrepülő átrepül a tű fokán, olyannyira volt nehéz ez az ügy.

Tudtuk, hogy nem követett el semmit. A magyar úszókról tudjuk, hogy tisztán készülnek. Jogi értelemben viszont olyan anyagot állítottunk össze másodfokra, amely igencsak megdolgoztatta a WADA szakembereit. Az amerikai ügynökség kutatásért felelős vezetője is foglalkozott, vizsgálta Laura esetét. Összességében a versenysport nem doppingmentes, ezért van szükség a magyar és a nemzetközi szervezetre. Első okon a HUNADÓ (a Magyar Antidopping Csoport doppingellenes szervezete) felmentette Laurát... Különösen azért volt a szívemhez közeli ez, mert én végig kísértem a 2004-es ügyeket, 4 sportolót követtem végig. Emiatt is éreztem személyes ügynek a mostanit” – avatott be a személyes vonatkozásokba Nagy Zsigmond, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi jogi- és nemzetközi igazgatója, aki a család engedélyével a lehetséges kártérítésről is beszélt.

„Anyagi és közvetlen kár is érte Laurát, például támogatásoktól való elesés. Már elkezdtünk egyeztetni, egyértelmű a szándék, hogy kártérítési igényt nyújtsunk be. Elemezzük a helyzetet. Pénzben nagyon nehéz kifejezni, ha kizárják egy közösségből a sportolót. Mindig a környezet megítélése a legerősebb. Egy 4 éves eltiltás, ami a feje fölött lebegett, nem csak megbélyegzés, hanem egy karrier végét jelenti” – mondta a válaszlépésről..

Wladár Sándor ehhez hozzátette, hogy „100 ezer svájci frankot (mintegy 40 millió forintot) kell egy fiatal sportolónak összegyűjteni, hogy fellebezhessen. Méltánytalan, igazságtalan!”

Végül dr. Molnár Szabolcs, Ortopéd-traumatológus, PhD, Ortopédiai osztályvezető főorvos,Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház, Magyar Sportorvos Társaság vezetőségi tagja arról szólt, hogy a jogász és orvosi csoport mellett Ilyés Laura édesanyja is kulcsszereplő volt a sikeres indítvány létrejöttében.

„Anyatigris megkeresett, átéreztem egykori válogatott sportolóként is a helyzetüket. Csodálatos, hogy ezt végig tudták csinálni. Ortopéd-tramuatológusként tanulom a 2000-es években bevezetett módszert, és mivel láttuk a körülményeket, amikkel a WADA nem foglalkozik, ezeket is megvilágítottuk. Olyan értékeket modelleztek, amelyek nem kórosak, csak önmagukhoz képest eltérnek. Rajtam kívül 4 fős orvoscsoportunk végzett hatalmas munkát. Sok tanulság van, orvosszakmai tapasztalataink alapján kezdeményeztem, hogy legyen egy fórum orvosok, a HUNADÓ és a MOB között. Ha ezt megtesszük, az ártatlanokat meg tudjuk védeni!„

– tekintett előre.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás