„Úgy dirigált, mint egy ügyetlen kezdő” – az olaszok a bírót hibáztatják, amiért nem nyert a Fiorentina a Fradi ellen

Az olasz Corriere dello Sport péntek reggel megjelent cikkében az előző esti Fiorentina-Ferencváros Konferencia Liga mérkőzés legvitatottabb pillanatait veszi számba, amikor szerintük többször is rosszul döntött a játékvezető a magyar csapat javára.

A cikk szerzője szerint az egyébként tapasztalt Daniel Schlager a Fradi elleni meccsen úgy viselkedett, mint egy ügyetlen kezdő.

Az újságíró úgy véli, a Ferencváros második gólja előtti szöglet érvénytelen volt, mivel a magyar csapat játékosa, Abu Fani ért hozzá utoljára a labdához.

Ezen kívül megemlíti, hogy a játékvezető több hibát is elkövetett, amikor befújt egy tizenegyest a Ferencvárosnak, amit végül a videóbíró visszavont. Továbbá 2-2-nél Kouaménál is befújt egy lest, amit nem kellet volna.

Hozzáteszi, még jó, hogy legalább a videóbíró valamennyire megmentette a meccset.

