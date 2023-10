Szép emlékek, jelentős mérföldkő – miért szereti Belgiumot a Fradi?

Története 350. nemzetközi kupamérkőzését vívja csütörtök este a Ferencváros labdarúgócsapata. A 34-szeres magyar bajnok 95 éve a Beogradski elleni Közép-európai kupa találkozón kezdte meg európai körútját, 7-0-ra verte szerb ellenfelét. A sorozat végén el is hódította a trófeát, amelyet 1937-ben is megnyert. A legnagyobb sikert az 1965-ös Vásárvárosok Kupája-győzelem jelenti, de a az 1975-ös KEK (Kupagyőztesek Európa Kupája) ezüstérem is komoly rangot jelentett. Sokan fátyolos szemekkel emlegetik az 1995-ös esztendőt, amikor a Fradi bejutott a legrangosabb sorozat, a megreformált Bajnokok-Ligája csoportkörébe, a legjobb 16 együttes közé. Az oda vezető úton éppen Belgiumban indultak el Zoran Kunticsék egy Anderlecht elleni 1-0-ás győzelemmel. Brüsszel után most Genk bevételére készül a sorozatban ötödik éve főtáblás magyar kirakatcsapat.

Kulcsmeccs kulcsember nélkül

Vezéráldozatot követelt a válogatott időszak, ugyanis a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott első számú támadója, Varga Barnabás megsérült a múlt keddi, litvániai (2-2) meccsen. A Kaunasban és előtte a Puskás Arénában a szerbek ellen is betaláló csatár – meg nem erősített hírek szerint – combizom-szakadást szenvedett. A szerdán a 29. életévét betöltő játékos formájáról csupán egy adalék: klubjában 19 fellépésén 17 gólt szerzett és hetet előkészített. Helyére Aleksandar Pesics léphet, a szerb 11 meccsen 5 gólt szorgoskodott össze.

„Varga sérülése nagy probléma nekünk, mert rengeteg gólt szerez, és élete csúcsformájában van.

Mielőbbi felépülést kívánok neki, mert szükségünk van rá. Talán így több lehetőséget kaphatok, majd meglátjuk.

A Csukaricski ellen betaláltam, de volt nagy helyzetem a Fiorentina-meccsen is. Talán ha azt belövöm, megnyerjük a meccset, de ez a futball. Már a következő találkozóra készülök, a legjobbamat szeretném adni” – mesélt eddigi Konferencia-liga-élményeiről az M4Sportnak Alekszandar Pesics.