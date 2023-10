„A Fradi bátor mentalitással rendelkezik, nekem is ilyennek kell lennem!” – Sztankovics büszke a csapatára

A Ferencváros csütörtökön rendkívül izgalmas mérkőzést játszott az Európai Konferencialigában a Fiorentina vendégeként. A Fradi 2:0-ra is vezetett, de végül meg kellett elégedniük a döntetlennel. A mérkőzést követően a zöld-fehérek edzője, Dejan Szankovics, Dibusz Dénes csapatkapitány, és az egyik gólszerző, Varga Barnabás mondta el benyomásait.

„A játékosainkban még rengeteg potenciál van”

Hiába vesztett pontokat a hosszabbításban a Ferencváros, Dejan Sztankovics vezetőedző elégedett volt a Fradi-játékosok produktumával.

„Nagyon örülök az eredménynek és a srácok teljesítményének.

Nem kesergek, sőt büszke vagyok a játékosok teljesítményére!

Tisztában voltunk azzal, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, 65-70 percig jól is tartottuk magunkat, ezután a srácok elfáradtak. De ez nem meglepő, hiszen egy rendkívül erős csapat otthonában játszottunk. A Fiorentinát a három legjobb olasz csapat közé sorolom, a kétgólos előnyünket is nehéz volt ellenük kivédekezni. Összességében elégedett vagyok, hiszen bármelyik csapat nyerhetett volna. Kemény meccs volt, de hát ilyen a futball... Éppen ezért úgy kell felfogni, hogy nem két pontot vesztettünk, hanem egyet szereztünk. A játékosainkban még rengeteg potenciál van. Persze van jó néhány olyan dolog, amelyeken egyértelműen javítanunk kell, ilyen például a labdás és a labda nélküli játékunk. A Fiorentina elleni mérkőzés is bebizonyította ezt: akadt egy-két szituáció, amelyeket jó labdatartással el lehetett volna kerülni. Ha ez a klub így tudott fejlődni az elmúlt években, akkor erre velem is képes. Bátor mentalitással rendelkezik a Fradi, nekem is ilyennek kell lennem. Szerintem amiben már sokat fejlődtünk, az a szervezettség és az akarat. De nem elégszünk meg, mindenben fejlődnünk kell még!” – fogalmazott a szerb szakember.

Dejan Sztankovics szerint a Ferencváros nem két pontot veszített, hanem egy pontot szerzett a Fiorentina otthonában

Fotó: fradi.hu

Varga Barnabás: Így azért kicsit csalódott az ember...

A gólkirály Varga Barnabás folytatta jó sorozatát, hiszen Firenzében is eredményes volt, így egészen fantasztikus mutatókkal rendelkezik: 2023 legeredményesebb futballistája eddig 17 tétmérkőzést játszott a Ferencvárosban, amelyeken 17-szer volt eredményes. A gólzsák nem is titkolta csalódottságát:

„Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk. A támadójátékra külön készültünk, sokszor le tudtuk kontrázni őket, több helyzetünk is volt, a vezetőedzőnk nagyon jó taktikát dolgozott ki, amely tökéletesen működött az első félidőben illetve a második játékrészben is – amíg bírtuk szusszal. Nem meglepő, hogy elfáradtunk, hiszen mégiscsak a Fiorentinával játszottunk, amely nyilvánvaló volt, hogy kétgólos hátrányban, hazai pályán beszorít minket. Nagyon sajnáljuk, hogy a hosszabbításban ki tudtak egyenlíteni, emiatt természetesen van bennünk hiányérzet. A meccs előtt aláírtuk volna az egy pontot, de így azért kicsit csalódott az ember...” – mondta Varga.

Jár a taps a Fradi-szurkolóknak és a játékosoknak is!

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Dibusz Dénes: Hatvan percig tempóban, intenzitásban és a játék minőségében is felvettük a versenyt

A csapatkapitány szerint a Fradi abszolút egyenrangú ellenfele volt az olasz élfutball egyik reprezentáns csapatának, de Dibusz Dénes azt is bevallotta: a meccs utolsó 20-25 percében szerencséjük is volt.

„Amióta Varga Barnabást leigazoltuk, úgymond van teteje a csapatnak, akit bátran lehet indítani, hiszen jól megtartja vagy megjátssza a labdákat. Tisztában voltunk azzal, hogy a Fiorentina magas letámadást játszik, így egy kicsit variálnunk kellett, hogy ne mindig rá rúgjuk fel a labdákat. Fontos volt, hogy jó néhányszor sikerült elkerülnünk a veszélyzónában történő labdavesztéseket, ez főleg a második félidőre volt igaz. Hatvan percig nagyon jól nézett ki a játékunk, tempóban, intenzitásban és a játék minőségében abszolút felvettük a versenyt a Serie A egyik legjobb csapatával. Azt Dejan Sztankovics is elmondta a mérkőzés előtt, hogy valószínűleg nem bírjuk majd az iramot 90 percen át tartani, nagyon sokat kellett például labda nélkül dolgozni,

mindenki megtette, ami tőle tellett, 97-98 percen át csúsztunk, másztunk, a mérkőzés utolsó 20-25 percében nagyon sok meleg szituáció alakult ki a kapunk előtt

– aminek bármi lehetett volna a vége... Ez azzal is magyarázható, hogy a Fiorentina minőségi cseréket tudott bevetni, akik még inkább tudtak emelni a játékuk tempóján illetve minőségén. Bevallom: ebben az időszakban többször is csak „szemmel vertem” a labdát, de szerencsére jó néhány kísérlet elkerülte a kapunkat” – fogalmazott a Ferencváros és a magyar válogatott hálóőre.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd