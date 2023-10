„Nemrég drámai dolog történt Kristóf életében, most minden támogatásra szüksége van” – Milák korábbi edzője a Mandinernek

Mit szól ehhez a turbulens helyzethez, amely mostanság Milák Kristóf körül kialakult? Meglepte a dolog, vagy annál jobban ismeri a volt tanítványát, hogy ilyesmikre felkapja a fejét?

Nyolc évet dolgoztam együtt Kristóffal, ennyi azért igencsak huzamos időnek számít ahhoz, hogy elmondhassuk, megismertünk valakit. Nos, elég komoly problémának tűnik, amit most külső szemlélőként látok. Tavasszal az országos bajnokságon még úgy látszott, hogy minden rendben lesz. S ne felejtsük, hogy az idei fukuokai világbajnokságtól való távolmaradására azért kért engedélyt, hogy az olimpiai szereplése Párizsban sikeres lehessen. Sokakat talán mellbe vágott ez a kérés, de

emlékezzünk arra is, hogy 2017 óta Kristóf egyfolytában prés alatt van. Minden világversenyen indult és mindenhonnan érmekkel tért haza,

vagyis felülmúlta önmagát. Ezek után elfogadható érvelésnek tűnt, hogy miért akart az elmúlt nyáron pihenni.

Budapest, 2022. november 25. Selmeci Attila mesteredző, a Magyar Úszó Hírességek Csarnoka új tagja a Magyar Úszó Szövetség évzáró gáláján a Hotel Hiltonban 2022. november 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt

De milyen mély levegőt kellett vennie a hazai úszósport vezetőinek, Wladár Sándor elnöknek és Sós Csaba szövetségi kapitánynak ahhoz, hogy érzékelhetően náluk is elfogyjon a türelem? Legalábbis a minapi nyilatkozataikból ez volt érezhető...

Az elnöknek, Wladár Sándornak az az elszólása, hogy Milák Kristóf tartozik Magyarországnak, kissé szerencsétlenre sikerült véleményem szerint, mert én úgy érzem, nem erre gondolt. Valamennyien tudjuk, hogyha valaki tényleg sokat tett Milák Kristófért, az maga Wladár Sándor. Rengeteget köszönhet Kristóf és így általa az egész magyar úszósport Wladár Sándornak. Amennyi segítséget kapott tőle személyesen, az példa nélküli. Mindig nagyon támogatta őt, vezetőként és sportot értő szakemberként is. De azt is meg kell érteni, hogy elfogyott most már a türelem, akár úgy is, hogy a sajtó nyilvánosságán keresztül próbált üzenni ő is és a kapitány, Sós Csaba is, mert azt azért ne felejtsük ám el, hogy Kristóffal a szó szoros értelmében nagyon nehéz kapcsolatot létesíteni. Gyakran fel sem veszi a telefont senkinek...

De tudtommal a klubelnök, Gergely István, és Virth Balázs, a mostani mestere is igyekezett szorosan tartani ezt a köteléket.

Igen, de úgy nehéz lehet, ha erre csak az egyik oldal törekszik. És ugyan nem tudom, csak ismerve Kristófot sejtem, hogy nem sikerült a háttérben leülni vele és megbeszélni ezeket a kérdéseket. Én úgy gondolom, hogy egy olyan periódusban van mentálisan, hogy magába zárkózik és nehéz beférkőznie oda belülre bárkinek. Én most itt szeretnék megfogalmazni egy kérést: most Milák Kristófnak különösen nagy segítségre és mentális támogatásra van szüksége. Ez nem úszás szakmai probléma, hanem mentális elbizonytalanodás, amelyre már volt példa vele kapcsolatban.

Én nagyon sokat köszönhetek Dr. Resch Mária pszichológusnak, akivel az olimpiai felkészülés előtt is dolgoztunk együtt és nagyon sokat segített nekünk a konfliktusok feloldásában.

Mert volt akkor is bőven konfliktus, de ő rengeteget tett azért, hogy egyáltalán el tudjunk jutni Kristóffal az olimpiára. Én úgy értesültem, hogy már egy jó ideje nincs mellette mentális szakember, aki segítené most őt, s ha fogalmazhatok úgy, talán még nem késő, hogy SOS delegáljanak mellé valakit, aki tud neki segíteni. Ez persze szintén nem könnyű feladat, mert Kristóf azért nem hétköznapi karakter és a különcségei, a furcsaságai nem teszik egyszerűvé vele a közös munkát, tehát azon is múlik, ő kivel hajlandó együtt dolgozni. Mindenképpen mentális és lelki támogatásra van most szüksége, mert mostanában különösen nehéz pillanatokon megy keresztül.