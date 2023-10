Klopp elárulta: ezért játszott csak 10 percet Szoboszlai

Jürgen Klopp meglátta a pozitívumokat a Liverpool csapatában az Union SG ellen csütörtök este az Anfielden aratott 2-0-ás Európa Liga-győzelem után – vonta le a következtetést a Liverpool hivatalos oldala a Kloppal készített interjúból.

Klopp az interjúban elmondta, hogy miért is játszott csupán 10 percet Szoboszlai. A vezetőedző elmondta, hogy Gravenberchről nyilvánvalóan látszik, hogy tehetséges, reméli, hogy visszanyeri az önbizalmát, ezért is gondolta azt, hogy 90 percet játsszon. „90-et akarunk neki adni, de aztán láttuk, hogy most egy kicsit visszaesett, és nem akartunk [kockázatot vállalni],

ezért hoztuk be Domot néhány percre”.

Nyitókép: AFP/Daniel Roland