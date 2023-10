Itt a hangfelvétel a történelmi bénázásról, így vették el a Liverpool szabályos gólját

Eljött a pillanat: az angol játékvezetői testület nyilvánosságra hozta a felvételt, amelyiken a nagy botrányt kiváltó Tottenham–Liverpool hétvégi bajnoki játékvezetője és a videó előtt ülő játékvezetők valamint a pálya melletti negyedik bíró beszélgetnek az eseményekről. Ahogy korábban már megírtuk, az egykori FIFA-játékvezető szerint nem tudni, mi lesz, hogy újrajátszhatják-e a meccset, de „láttunk már csodát”. Ennek

a hangfelvételnek a meghallgatása után kinyílik a bicska a Liverpool- és fociszerető ember zsebében, és már nem tűnik elképzelhetetlennek semmilyen következmény.

A sztori röviden: a már tíz emberrel játszó Liverpool vezetést szerez, mivel Szalah passza után Diaz a kapuba rúgja a labdát. A partjelző lest lát, kiderül, nincs igaza, Hooper viszont nem gólt, hanem szabadrúgást ítél.

Most hallgassuk meg a videót:

‼️‼️MUST WATCH‼️‼️



PGMOL exposing themselves as corrupt. I feel sick pic.twitter.com/jI4glpi7X7 — H (@ClockEndH) October 3, 2023

Valóban

elhangzik a kommunikációban a check completed kifejezés, és ahogy ezt kimondja Darren England, a VAR-bíró, nem teszi hozzá, hogy no offside,

no offside – kommentál a Telex. Hangsúlyozzák: a VAR-képzés egyik legfontosabb része, hogy a lehető legegyszerűbb elmondják, mit láttak a videón, vagyis ezúttal azt, hogy nem volt les. Azonban ezúttal a pályán tartózkodó, a meccs nyomása alatt lévő játékvezető, miután meghallja, hogy elvégezték a felülvizsgálatot, már azonnal engedi is tovább a játékot, de nem középkezdéssel, hanem szabadrúgással, írják.

Hozzáteszik: amikor észbe kapnak a videó előtt ülők, akkor már a Pool kapusánál, Alisonnál a labda. „Peregnek a másodpercek, a pályán érdemleges nem történik, de

a VAR ahelyett, hogy erélyesen fellépne, hogy szakítsák meg a játékot, mert gólt kellene ítélni, azt mondja vagy háromszor, nem tehetek semmit.

(Erre a mondatra, I can't do not anything, biztosan lecsapnak a mémgyártók.) Szabály szerint lehet, hogy így is van, de ez egy precedens értékű, megrázó hiba lett, ezért bele kellett volna állnia a játékmegszakításba, pláne, amikor kiment a labda, és bedobás következett” – foglalja össze a lap a lényeget.

A folytatást ismerjük: odalett a Liverpool szabályos gólja, Szoboszlaiék pedig a legvégén, a 96. percben egy öngóllal 2-1-re elveszítették a mérkőzést. Elgondolkodtató: ez volt a 14. alkalom, amikor a PGMOL bocsánatot kért, mert hibáztak. Mivel két szezon alatt hozták ezt össze, nem nehéz következtetni a képzés rendszerszintű hibájára, írják.